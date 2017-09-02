Hayvancılıkta 5 bin önerisi

Fuarların kent ekonomisine ve çiftçinin bilinçlenmesi için “katma değere” sahip etkinlikler olduğunu söyleyen Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, “Bu fuar, Uşak’ın önemli bir eksikliğini gideriyor” diye konuştu.

Hükümetin hayvancılık sektörüne yönelik desteklemelerin hem ölçülebilmesi hem de yükselen et fiyatlarına karşı yeni bir modelin devreye alınması gerektiğine dikkat çeken Sezer, “5 Binlik” dediği öneriyi de gündeme getirdi. Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının kırsalda yaşadığını ve bunun yüzde 90’ının tarımla geçimini sağladığını belirten Sezer, “Devletin üreticiye yönelik destekleri yerine ulaşıyor ancak ne kadar verimli olduğunun da ölçülebilmesi gerekiyor” dedi.

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Özellikle kırmızı et krizinin yaşandığı dönemde teşviklerin nasıl şekillenmesi gerektiğini bir modelle açıklayan Sezer şöyle devam etti: “Et fiyatları yüksek. Bundan tüketici şikayetçi, üretici memnun. Benim önerim devletin 5 binin üzeri büyükbaş hayvan çiftlikleri kurdurması ve bunları teşvik etmesi. Hayvanlar raporla kesime gidiyor. Kesime giden hayvanlar da et krizi olarak 3 yıl sonra karşımıza çıkıyor. 5 binin üzerinde kurulacak hayvan çiftliklerinin teşvik edilmesiyle piyasaya uygun fiyatla yavru hayvan verilmesine devlet destek olabilir.”