Hedef dünya çapında gurme kent yapmak

2015 yılında Dünya Gurme Şehirler Ağı’na ’Delice’ üye olan 23. kent İzmir’in, dünya çapında gurme kent olması için çalışmalar, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) gerçekleştiriliyor. Bugüne dek İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü’nden 86 öğrenci Fransa’da Michelin Yıldızlı restoranlarda dünya mutfağının detaylarını tecrübe edinirken, bu yıl da 16 öğrenci şef, 3 ay boyunca ödüllü şeflerin yanında stajlarını gerçekleştirecek.

Öğrenciler, 2014 yılında Fransa’nın En İyi Aşçı Ödülünü alan ve İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şefi Joseph Viola ile bir araya gelerek hem ders yaptı hem de Fransa’daki staj alanlarını seçti.

23 KENTTEN BİRİ

İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş, ilk olarak 2012 yılında iki şef öğrencinin Fransa’nın Lyon kentine staj için gittiğini anımsatarak, “Bugüne kadar 86 öğrencimiz, Michelin Yıldızlı restoranlarda stajlarını yaptı. Süreç içerisinde geliştirdiğimiz ilişkilerle birlikte 2015 yılında Lyon’daki Delice Ağı’na katıldık. İzmir’in Delice üye olmasını sağlayan anlaşmayı 2015 yılında Fransa’nın Lyon Kenti’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte imzalamıştım. İzmir, Dünya Gurme Şehirler Ağı’na üye dünya genelindeki 23 kentten biridir. Kentimiz bir gurme köy değil, uluslararası boyutlarda temsil ediliyor. Öğrencilerimiz, stajlarında hem dünya mutfağını öğreniyor, hem de üniversitemizde aldıkları bilgi birikimlerini aktarıyor. İzmir için dünya çapında gurme kent çalışması da üniversitemizde yapılıyor” dedi.

İLERİYE TAŞIYORUZ

Anadolu’ya yerleşene dek Avrupa’dan Ortadoğu’dan Asya’dan lezzetlerin harmanlandığını, İzmir deyince mutfak kültürüne mutlaka otları, deniz ürünlerinin eklenmesi gerektiğini belirten Başkan Demirtaş, Ege ve Türkiye’nin yemek kültürünü Delice Ağı içinde geliştirilen etkinliklerde yansıttıklarını söyledi. Başkan Demirtaş, yurtdışı deneyiminin öğrencilerin kariyer hedeflerinde önemli bir yer kapladığına da dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz, Ege ve Türk mutfağının en ince detaylarıyla öğreniyor Ödüllü yabancı eğitmen şeflerimizle dünya mutfağını deneyimliyor. Stajlarının bir dönemini yurt dışında gerçekleştiriyorlar. Her zaman girişimci ve yenilikçi gençler yetiştirdiğimizi vurguladık. Öğrencilerimiz deneyimlerinin ardından ya yurt dışında ödüllü restoranlarda çalışıyor ya da kendi işletmelerini kuruyor. Gurme kentler arasındaki yerimizi her geçen gün ileriye taşıyoruz” diye konuştu.