Hedef her yıl bin çocuğa satranç eğitimi

Bornova Belediyespor Kulübü bünyesinde düşünen, araştıran ve sorgulayan bir nesil için Satranç Kulübü kuruldu.

Satranç Kulübü’nün alt yapısını Kültür Müdürlüğü bünyesinde verilen kurslarda eğitim alan çocuklar oluşturacak. Bu kurslarda öne çıkan çocuklar, Satranç Kulübü’nün ilk lisanslı sporcuları olacak. Bu amaçla da şubat ayı içerisinde geleceğin santranç ustalarının seçileceği bir turnuva düzenlenecek.

Başarıdan öte düşünen, araştıran ve sorgulayan bir nesil için eğitimin ön planda tutulacağı Satranç Kulübü’ne kesinlikle başka kulüplerden sporcu transfer edilmeyecek. Tüm bu gelişmelerle birlikte Bornova Belediyesi’nin satranç kurslarına olan ilgi de artmaya başladı. Geçen yıl 250 olan kursiyer sayısı bu kurs döneminde 400’e çıktı. Kayıt için bekleyenlerin sayısı ise 150.

DÜŞÜNEN BİREYLER İÇİN

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, satrancın bireyin alternatif yaratabilme, kıyaslayabilme, hızlı karar verebilme ve sonuç odaklı düşünebilme gibi zihinsel faaliyetlerini geliştirmesine önemli katkılar sağladığına dikkat çekerek, “Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın düşünen bireyler olarak bu spor dalı ile ilgilenmelerine büyük önem veriyoruz. Bunun için de hem kursiyer sayımızı arttırdık, hem de lisanslı sporcular yetiştirmek amacıyla bir satranç kulübü kurduk. Hedefimiz yılda bin çocuğumuza satranç eğitimi vermek” diye konuştu.