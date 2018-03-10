Hedefimiz zengin ve özgür Türkiye

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katılan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Ben Türküm Türk vatansız olmaz. Ben Türküm Türk bayraksız olmaz. Ben Türküm Türk devletsiz olmaz diyerek meydanlara inen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatmak isteyen AK Gençlik yolunuz açık olsun. Bahtınız açık olsun inşallah. İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve arkadaşlarına bu kutsal davada başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında kendisine iki idol seçtiğini bunlardan birisinin Mehmet Emin Yurdakul diğerinin ise Ziya Gökalp olduğunu belirten Özdağ, “Daha sonra bu idolün ardından bir rol model ortaya çıktı.

ÜÇ İSMİ İYİ ÖĞRENİN

Benim rol modelim ve idol seçtiğim Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazdı. Gençler bu üç ismi çok iyi öğrenmeli ve araştırmalı. Ama özellikle Mehmet Akif Ersoy’u çok iyi tanımalılar. Mısır’a gönderildiğinde ve Türkiye’de ki odasında bir resim duruyordu. O resim Pastol’ün resmiydi. Mikrobu bulan adamın resmiydi. Bir genç asker “Kızılelma’ya gidiyorum” diyordu. Evet Kızılelma’ya yürüyoruz. Bileğimiz güçlü olacak. Yüreğimiz tabi olacak. Ama yetmez bizim zekamız, yeteneğimiz, ilim ve bilim de bizimle olacak. Kızılelma işte bu! Kızılelma yeni Pastol’ler çıkartmak. Kızılelma Akşemsettinler çıkartmak, Kızılelma Aziz Sancar’ları çoğaltmaktır. Gençler Ömer Halis Demir’leri bildikleri kadar Aziz Sancar’ı bilecekler. Aziz Sancar Anne tarafından Kürt, Baba tarafından Arap. Ama “Ben Türk oğlu Türküm” diyor. Önemli olan da bu zaten bir yandan ilmi, bir yandan bilimi öğreneceğiz ama maneviyatımıza da, Türk olmanın onuruna da sahip çıkacağız” diye konuştu.