Her Aşk Biraz Komiktir ile kahkaha tufanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık sanatsal ve kültürel etkinlikleri kapsamında ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ isimli oyun sahnelendi.

Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahnelenen ve gelirleri ZİÇEV’e (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) aktarılan oyunu geniş bir davetli topluluğu izledi. Oyunda, tanışıp hoşlanan ve evliliğe giden yolda tüm dış etkenlerden sonuna kadar etkilenen karakterler, boşanmaya karar verdiklerinde karşılarına çıkan boşanma hakiminin karşısında bir hayat muhasebesine girerler. Haklı haksızdan çok neden ve sonuç ilişkilerini seyirciye hatırlatan ve kendi hayatlarında yol göstere ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ izleyiciyi merkeze oturtarak kahkahaya boğdu.

Seyircilerin oyuncuları ayakta alkışladığı oyunda Manisa’yı çok sevdiğini belirterek sözlerine başlayan Ünlü Oyuncu İrfan Kangı, “Manisa, İstanbul piyasasında çok sevilen ve saygı duyulan bir kent. Bunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de büyük katkısı var. Çeşitli oyunlarla zaman zaman Manisa’ya geliyorum. Siz değerli Manisalılar bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Ayrıca oyunun gelirlerinin ZİÇEV’e yararına olması da hem bizim için hem de Manisalılar için gurur vericidir. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Bu güzel oyunu da bizlere sahneleyen değerli oyunculara da teşekkür ediyoruz. Biz 0 yaşından 50 yaşına kadar çocuklarımızı bıkmadan, usanmadan seviyoruz. Hayata tutunmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Bu gecenin özel bir anlamı da ZİÇEV yararına olmasıdır. Bütün Manisalılara teşekkür ediyoruz. Umarım sizleri tekrar Manisa’da ağırlarız” dedi.