Herşey okuyup yazmak için

Okuma Yazma Seferberliği Projesi kapsamında Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi tarafında açılan kurslar, ilçe genelinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse ilçede bulunan Çamlık ve Helvacı ilkokulları ile Tüpraş Halk Eğitim Merkezine giderek Okuma Yazma Seferberliği Projesi kapsamında kursa katılan vatandaşları sınıflarında ziyaret etti.

12 MERKEZDE KURS

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse , “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde okur yazarlık kampanyası başlamıştır. Kampanya 5 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında sürecek. İlçemizde de çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Gerek Halk Eğitim Müdürlüğümüz, gerekse okul müdürlerimiz tarafından okur yazarlığı olmayanlar belirlendi. Şuan 12 merkezde kurslarımız açıldı. Bu kurslarımızda toplamda 267 kursiyerimiz eğitimlerine devam ediyor. Bu süre zarfında kursa gelen vatandaşlarımızın tamamını okur yazar olarak belgelendirilip hayata daha kolay adapte olmalarını sağlayacağız “ dedi.

AİLEM BENİ OKUTMADI

74 yaşındaki Meryem Sayram, kendisinin çok okumak istediğini fakat ailesi tarafından okutulmadığını belirterek, “Çok okumak istemiştim ama bizim zamanımızda ailem okutmadı. Şimdi Allah razı olsun devlet bize böyle bir olanak sağladı. Onun için gerçekten çok memnunum. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza gerçekten çok teşekkür etmek lazım. Adımı, soyadımı her şeyi yazmaya çalışıyorum” diye konuştu. 74 yaşındaki Mevlüde Demir ise “İnşallah burada bir şeyler öğrenirim. Hiçbir şey öğrenemezsem bile, gidip geldiğim yerleri okusam yeter. İçimden öğrenmek geliyor” şeklinde konuştu.

KURSLAR İLGİ GÖRÜYOR