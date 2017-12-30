Hindiler elde kaldı

Tanesi 100 ile 150 TL arasında pazarlanan hindilere ilgi bu sene az oldu. Yılbaşına özel sağlıklı yöre hindileri sattıklarını belirten İsmail Demirci, geçmiş senelerde günde 30-40 hindi satarken bu sene sayının günde 5-10’a düştüğünü belirtti. Fiyatta pazarlık yapılmasından da memnun olmadıklarını belirten Demirci, “Hindiler yılın 11 ayı geziyor, 15 gün besiye çekiliyor. Dört tane çobanla peşinde akşama kadar gezinir. Sabaha karşı tekrar gezinmeye alınıyor. 110 liraya hindi veriyoruz, millet ‘pahalı’ diye yakındı.

NELERE DİKKAT EDİLİR

Vatandaşlara sağlıklı hayvan almalarını tavsiye eden ve hindi alırken dikkat edilmesi gerekenleri paylaşan satıcı Niyazi Sevim de şunları söyledi: “Hindileri alırken kanat altlarına dikkat edin. Sarı değilse çiftlik hindisidir saman gibidir eti, yiyemezsin. Böyle yaylım hayvanı ise düzgün ve temizdir her zaman garantilidir. İştahlıca yiyebilirsiniz.” Yetkilere de seslenen Sevim, “Hayvancılığımızı bitirmesinler çiftlik hayvanıyla doğal hayvanı birbirine karıştırmasınlar. Yetkililerden bunu istiyoruz.”