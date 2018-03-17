Hisarcıklıoğlu: AYTO 5 yıldızlı hizmet sunuyor

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, yeni hizmet binasının tüm Aydın’a hizmet edeceğini belirterek, “Üyelerimizden aldığımız güçle, bugüne kadar ne yaptıysak üyenin bizzat kendisine dokunacak dedik. 2000’li yıllardan beri Aydın Ticaret Odasının yeni bir hizmet binasına ihtiyacı olduğu söyleniyordu. Bizim meclis dönemimizde yeri tespit ettik, projelendirdik, inşaatını yaptık ve bugün açılışını yapıyoruz. Binanın her tarafı üyelerimizin kullanımına hazırlanmış, alt yapıları ona göre planlanmış durumdadır. Üyelerimizin tüm hizmetleri ücretsiz olarak alabilecekleri bütün alanlar burada mevcut. Aydın’a hizmet etmek için bu bina yapıldı” dedi.

BİRLİK VARSA SIRTIN YERE GELMEZ

AYTO’nun üyelerine beş yıldızlı hizmet sunduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Yüz sene önce İstiklal Harbi’nde ecdadımızın sahip olduğu ruh ve iman bugün de Aydın’daki torunlarında mevcut. Aydın Ticaret Odamız Aydın için güzel işler yapmaktadır. Zaten akredite olan odamız üyesine beş yıldızlı hizmet sunmaktadır. Bugün Londra, Berlin, Paris odaları üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, Aydın Ticaret Odam da aynı standartta hizmet vermektedir. Ekonominin efelerine, sizlere hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.