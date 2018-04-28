Honaz Tüneli’nde ışık Kasım ayında görülecek

Tünelde inceleme yapan Denizli Valisi Hasan Karahan, iki taraflı süren delme çalışmaları kapsamında yüzde 73’e ulaştıklarını, kasım ayında tünelde ışığın görüleceğini söyledi.Vali Hasan Karahan, çalışmaları devam eden Honaz Dağı Tüneli’nde inceleme yaptı, kazı delme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, sağ ve sol tüp tüneller hakkında bilgi verdi.

Vali Hasan Karahan, tünelde çalışmaların 24 saat boyunca sürdüğünü belirterek, “Çalışmalar devam ediyor. Tünelin yüzde 73›ünü bitirdik. En geç Kasım ayına kadar delme işlemi tamamlanacak ve ışığı göreceğiz. Yıl sonunda, kışın olağanüstü bir durum olmazsa geçici olarak belki tünel kullanabilecek” dedi. Karayolları 2. Bölge Müdür Yardımcısı Zeki Ali Yazıcıoğlu, sağ ve sol olmak üzere gidişli gelişli iki ayrı tünel kazıldığını, bir tünelin uzunluğunun 2 bin 600 metre olacağını ve delme işleminin kasım ayında biteceğini söyledi.