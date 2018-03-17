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‘Hoşgeldin Bebek’ projesi devam ediyor

Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ’Hoşgeldin Bebek’ kampanyası kapsamında ilçede yeni doğan bebekleri ziyaretlerine devam ediyor.

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Yeni doğan bebeklere belediye tarafından hazırlanan bebek setleri ve altın hediye eden Başkan Tezcan, “Belediye Başkanlığı olarak Hoş geldin bebek ziyaretimizi gerçekleştirdik. Seyfettin Ziya Tufan ve Zekiye Tufan ’ın Kızı İkra bebek ile Samet Yarıcı ve Zeynep Yarıcı’nın kızı Sare bebeğe sağlıklı uzun ömür dileriz. Bebeklerimiz, ailemizin göz bebeği, hayatımızın merkezidir. Bu mutlu günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak ve ufak da olsa bir hediyede bulunmak istedik” dedi.

VATANDAŞIMIZIN HEP YANINDAYIZ

İlçede dünyaya gelen bebeklerin ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak hediye setini anne babalara verdiklerini belirten Başkan Niyazi Tezcan, “Hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizle birlikte bebeklerimizin vatanımıza, milletimize hayırlı birer birey olurlar inşallah” diye konuştu. 

Dumlupınar ilçesinde yeni doğan bebeklere belediye, set ve altın hediye ediyor.  

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