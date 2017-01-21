Hotar’dan Aliağa’ya 250 yataklı hastane müjdesi

Mevcutta 60 yataklı devlet hastanesinin gündüz artan nüfusu 150 bine ulaşan Aliağa’nın ihtiyacına cevap verememesi nedeniyle konuyu çözüme kavuşturmak üzere 250 yataklı olması düşünülen yeni devlet hastanesinin yeri AK Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar öncülüğünde AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Kerem Ali Sürekli’nin girişimleriyle belirlendi. Gerçekleştirilen tüm siyasi ve bürokrasi girişimleri sonrasında müjde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar’dan geldi: “Yeni hastanenin yapımı çok yakında...

GİRİŞİMLERDE BULUNDUK

AK Parti İzmir İl ve Aliağa İlçe teşkilatları vasıtası ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bürokrasiyle gerekli girişimlerde bulunulduktan sonra konunun Ankara’ya taşındığını ve bu andan itibaren hastanenin yapımı için yakinen takipçisi olduğunu belirten Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Yeni hastane yeri 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz girişimlerimiz sonucu Aliağa Şehir Mezarlığına giden yolun üzerinde bulunan Yeddiemin deposunun çaprazında yer alan mera vasfına haiz 2014 parsel nolu 346 dönümlük hazine arazisinin 215 dönümlük bölümüne yapılması düşünülmüştür ve bu konuyla ilgili gerekli tüm bürokratik kararları da verilmiştir. Alınan kararlar neticesinde hastanenin yapımına başlanabilmesi için hiç vakit kaybetmeden 2017 yılı bütçesine dahil edilmesi gerekiyordu. Bunun için Ankara’da AK Parti İzmir Milletvekillerimiz Hamza Dağ ve Kerem Ali Sürekli ile bir araya gelerek gerekli girişimlerde bulunduk. Konuyu bizzat yakinen takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

KONUYU GÖRÜŞECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın öncülüğünde girişimlerde bulunan İzmir Milletvekilleri Kerem Ali Sürekli ve Hamza Dağ ile Aliağa’ya yapılacak olan yeni hastane yatırımının hakkında görüştüklerini dile getiren Hotar, “Aliağa’ya yeni bir hastane yapılması ile ilgili konuyu Ankara’da yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuyu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve başbakanımızla da görüşeceğiz “ ifadesini kullandı.

BÖLGE İSTİHDAMI ARTACAK

Aliağa’nın nüfus artışı oranına, gelişmesine göre yeni hastane için belirlenen yerin oldukça isabetli olduğunu dile getiren Hotar, “Temennimiz bu yıl bütçesinde büyük bir yatırımın bütçeye dahil ettirilerek Aliağa ve çevresinde yaşayanların yapılacak hizmetten yararlanarak daha modern ve donanımlı sağlık yuvası kazandırmak istiyoruz” dedi.

VALİ ALTIPARMAK’TAN KAN BAĞIŞI

Denizli Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Türk Kızılayı Denizli Kan Bağış Merkezini ziyaret ederek, İlimizdeki kan stokları hakkında bilgi aldı. Vali Altıparmak ziyareti sırasında kan bağışında da bulundu. Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu ve Kan Bağış Merkezi Müdürü Uz. Dr. Mustafa Balıkçıoğlu tarafından karşılanan Vali Dr. Ahmet Altıparmak, Kan Bağış Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Dr. Ahmet Altıparmak, “Kan bağışında İlimizin de içinde bulunduğu İzmir Bölge Kan Merkezinin, Türkiye’de 345 bin 435 üniteyle ilk sırada yer alması çok önemli. Türk insanının yardımseverliğini, insani değerlere verdiği önemi ve ülkemizin büyüklüğünü tüm dünyaya gösteren öncü ve örnek bir kurumumuz olan Tüm Kızılay çalışanlarına, bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.