Hülya Koçyiğit’e ‘Türkiye’nin Uluslararası Gururu’ Ödülü

İzmir Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri’nde Sahne Etkinlikleri Açılış Töreni, Semiha Yankı, Hülya Koçyiğit, Hayko Cepkin, Zeynep Casalini, Ferman Akgül, Romanya’nın Eurovision 2006 dördüncüsü Mihai Traistariu, ‘Naz Makamı’ Müzik Topluluğu ve öğretim üyelerinin katılımıyla Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi›nde gerçekleşti. EgeArt Sanat Günleri Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin’in sunumuyla başlayan törende ilk olarak ‘Naz Makamı’ Müzik Topluluğu konser verdi.

‘SENİNLE BİR DAKİKA’

Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışmasında 1975 yılında ilk kez temsil eden Semiha Yankı ‘Seninle Bir Dakika’ şarkısı ile sahneye çıktı. Ardından Hayko Cepkin, Zeynep Casalini, Ferman Akgül de kendi şarkılarını seslendirdi. Eurovision Şarkı Yarışmasının hayatını değiştirdiğini belirten MihaiTraistariu, “Yarışmadan sonra 35 ülkede konserler verdim fakat Türkiye›ye ilk kez geliyorum. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sevenleriyle olmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Hülya Koçyiğit, “Biz sanatçılar sizlerin sevgisi, ilgisi ve varlığıyla var oluyoruz. Aldığım ödül ve takdir benim için çok değerli.

Bizler üretmeye devam ediyoruz. Lütfen sinemaya gidin, sinema filmlerini sinema salonlarında izleyin. Onun tadı bambaşka oluyor. Çok güzel filmler üretiliyor ancak çok popüler olan filmler seyrediliyor. Bu filmler büyük başarılarla ülkemize dönüyor ama çok az yerli izleyici ile buluşuyorlar. Bu içimizde hep bir ukdedir. Bu tür filmleri genellikle festivallerde görme şansı elde ediyoruz.Ancak bu yıl Antalya Altın Protakal Film Festivali’nde ‘Ulusal Yarışma’ bölümü ne yazık ki kaldırıldı.

Bu bizim içimizi acıttı. Buradan sesleniyorum, uluslararası yarışmalar yapılmalı ancak ulusal yarışmaya tekrar kavuşmak istiyoruz” diye konuştu.

ULUSLARARASI İLK ÖDÜL ‘SUSUZ YAZ’

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Hakan Cevher törende Semiha Yankı, HaykoCepkin, Zeynep Casalini, Ferman Akgül, MihaiTraistariu ve ‘Naz Makamı’ Müzik Topluluğuna ‘Altın Kariyer’ ödülünü verdi. Türkiye’nin ilk Uluslararası filminin başrol oyuncusu olan Hülya Koçyiğit’e ise onur ödülü olarak, ‘Türkiye’nin Uluslararası Gururu’ ödülü takdim edildi.