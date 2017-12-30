Huzurevi’nde yılbaşı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’da kurduğu Sosyal Yaşam Kampusü’ndeki Huzurevi sakinleri, yeni yıla coşkulu bir partiyle girdi. Balo Salonu’nda gerçekleşen yılbaşı yemeğine Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Şirketler Koordinatörü Pervin Şenel Genç ve Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da katıldı. ‘Mikrop Hikmet’ olarak tanınan İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş ile gönüllerince eğlenen Huzurevi sakinleri, Roman Ateşi Dans Grubu ve oryantal şovunu yaşlarından beklenmedik kıvraklıktaki danslarla eşlik ederek geceye damga vurdu.

ACILARI UNUTTURAN BİR YIL OLSUN

Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki bu ilk yeni yıl etkinliğinde Huzurevi sakinlerine seslenen Dr. Kocaoğlu, “Umutlarımız her zaman var olsun. Hepimize huzurlu, mutlu, sağlık ve barış dolu, geçtiğimiz yılın acılarını unutturacak, ülkemize ve bölgemize esenlik getirecek bir yıl diliyorum” dedi. Gecede hep birlikte yeni yıl pastası da kesildi.

Yılbaşı dolayısıyla Eşrefpaşa Hastanesi’ni de ziyaret eden Dr. Kocaoğlu, başta Başhekim Op. Dr. Ali Serdar Pedükcoşkun olmak üzere tüm hastane yöneticileri, doktor, hemşire, sağlık görevlisi ve çalışanların tek tek yeni yılını kutladı; onlarla yeni yıl pastası kesti.