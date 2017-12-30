IF Wedding dünyayı İzmir’de buluşturacak

WEDDİNG Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 12. kez 16-19 Ocak tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Fuar, jeopolitik konumu ve liman kenti olmasıyla ticaretin beşiği haline gelen İzmir’in, uluslararası pazarda da katma değerini yükselterek tanınmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri haline geldi. ABD, Fransa, Brezilya, Ukrayna, Hindistan, İran, İsrail, Lübnan ve Kuveyt’in yer alacağı yabancı katılımcı pavyonunun amacı fuarın uluslararası kimliğini daha fazla geliştirmek ve yabancı üreticilerin de Türkiye’de tanınır olmasını sağlamak.

Fuarın mevcut katılımcılarının yanı sıra bu yıl çok güçlü markalar da katılımcı ve ziyaretçilerle buluşacak. Her yıl dünyanın dört bir yanından ağırladığı yabancı alım heyetleriyle gelinlik ve abiye sektörü ihracatına katkı sağlayan IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda, 2018 yılı hazırlıkları kapsamında çalışmalar sürüyor.

2018 ALTIN YIL OLACAK

Ziyaretçi çalışmalarının yurtdışı ayağında; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Kazakistan ve Ukrayna’da düzenlenen sektör fuarlarına giden İZFAŞ yetkilileri aynı zamanda sektörün önde gelen organlarıyla tanıtım çalışmalarını da sürdürüyor. Fuar, son dönemlerde sektör pazarını dünyaya tanıtma konusunda büyük bir öneme sahip. Türkiye’deki gelinlik sektörünün yüzde 70’ini elinde bulunduran İzmir’in kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri, özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor.

İZMİR TERCİHİ İÇİN SEBEP ÇOK

Avrupa’da üretici olan çoğu firma, Avrupa’nın kaliteli ancak pahalı ürünlerini almak yerine, aynı kaliteyi daha uygun fiyatlara bulabildikleri İzmir pazarını tercih ediyor. Ortadoğu’da ise İran başta olmak üzere; Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, İsrail, Filistin ve Ürdün’den fuara yoğun bir ilgi var. Sadece gelinlik ve damatlık değil, aynı zamanda abiye giyim ürünlerinin kalitesiyle de ön planda olan If Wedding İzmir, tüm dünyadan katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.