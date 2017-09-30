If wedding fashion İzmir'de altın yıl 

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir 2018, katılım ve ziyaretçi açısından bu yıl ‘altın yıl’ı yaşayacak. Tükiye’nin tek, Avrupa’nın kapladığı alan açısından en büyük ve sektörün Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı tek fuarı Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sektörün önemli markalarını İzmir’de buluşturmak için hazırlıklarına başladı.

IF Wedding Fashion İzmir, 16-19 Ocak 2018 tarihleri arasında 12. kez yerli yabancı sektör profesyonellerini ağırlayacak. IFW, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarına kusursuz bir fuar deneyimi yaşatırken sektörün gelişmesine ve ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacak.

YABANCI KATILIMCILARA İÇİN ÖZEL HOL

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen bir uygulamayla ‘International Area’ adı altında yabancı katılımcılar için özel bir alan oluşturuldu. Holün oluşturulmasının amacı fuarın

uluslararası kimliğini daha fazla geliştirmek ve firmaların daha özel görüşmeler yapmasını da sağlamak. Fuarın mevcut katılımcılarının yanı sıra bu yıl çok güçlü markalar da katılımcı ve ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Fuarın katılımı her yıl giderek artarken; bu yıl yerlerin yüzde doksanı dolmuş durumda. Yedek listede ise yüzü aşkın firma bekliyor. Stant projeleri ise şimdiden yapılmaya başlandı. Ziyaretçiler bu yıl çok renkli stantlarla karşılaşabilecekler. IF Wedding Fashion İzmir, 2018 yılı hazırlıkları kapsamında ziyaretçi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ziyaretçi çalışmalarının yurtdışı ayağında; Almanya, İspanya, İtalya, Amerika, Lübnan, İngiltere, Kazakistan, Balkan Ülkeleri, İran, İsrail ve Filistin’de düzenlenen sektör fuarlarına gidilerek çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye’nin 81 ilinden fuara ziyaretçi ve katılımcı bekleniyor.

MODA SÖYLEŞİLERİ

Geçen yılın birincisi tarafından hazırlanacak performans defilesi ünlü mankenlerin katılımıyla sunulacak. Ayrıca, sektör kurum, kuruluş ve dernek yöneticileri ile tasarımcıların buluşma noktası olan Trend Arena’da bu yıl ikinci kez moda söyleşileri ve workshoplar gerçekleştirilecek. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl Solo Firma Defileleri gerçekleştirilecek. Bu sayede katılımcılar markalarını sektör liderlerine görsel bir şölenle sunma fırsatı elde edecek. Bir önceki yıl 198 katılımcı firmanın stant açtığı IFW, 2017 yılında yüzde 25’lik büyüme gerçekleştirdi. Fuara 20’si yabancı toplam 227 firma katıldı.