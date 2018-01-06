IF Wedding Fashion İzmir’de Moda Şöleni 

Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 16-19 Ocak tarihlerinde 12. kez düzenlenecek. Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak fuarizmir’de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir, 2018’de de ticaretin ve modanın merkezi olacak. 2014’ten itibaren yükselen grafikleriyle yoluna devam eden IF Wedding Fashion İzmir, 2018’de ise rekor büyümeye hazırlanıyor. 9 ülkeden 20’si yabancı 227 katılımcı, 70 ülkeden 23 bin 048 ziyaretçi ve 4 bin 428 uluslararası satın almacıyla 19 bin 40 metrekare alanda bu yılı noktalayan fuarda; 2018’de 9 ülkeden 22’si yabancı 200’ün üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor. 4 gün sürecek olan IF Wedding Fashion İzmir; düzenlenecek defilelerle birbirinden önemli tasarımları ve mankenleri İzmir’de bir araya getirecek. ‘Şölen’ temalı 9. Gelinlik Tasarım Yarışması’nın final defilesi, açılış töreninin gerçekleşeceği 16 Ocak günü yapılacak.

BİRİNCİ BELİRLENİYOR

121 tasarımcının 363 tasarımı arasından finale kalmayı başaran 15 tasarım sahnede olacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Arzu Birdal, Mimar Sinan Üniversitesi’nden Ayşe Şahin Azman, Mimar Sinan Üniversitesi’nden Beyza Kırılmaz, Universidade Lusófona’dan Emre Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Fırat Karapınar, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Gökçe Üstgül, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Gözde Yıldız, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden İpek Özyoldaş, Mimar Sinan Üniversitesi’nden Kansu Sarıkan, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Merve Nur Atıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Nazlı Taşyüz, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Serpil Uykusuz, Marmara Üniversitesi’nden Simge Çetiner, Dokuz Eylül Üniversitesinden Tuğçe Demir ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Zehra Buse Karakulak’ın tasarımları jüri karşısına çıkacak. 9. Gelinlik Tasarım Yarışması’nda birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL verilecek

ÜNLÜ MANKENLER PERLA’YI SUNACAK

IF WEDDİNG Fashion İzmir’de 17 Ocak günü, 2017 yılının yarışma birincisi Amor Gariboviç’in performans defilesi gerçekleşecek. Gariboviç’in ‘Perla’ adını verdiği, gelinlik ve abiyeden oluşan 35 parçalık koleksiyonu modaseverlere görsel şölen yaşatacak. fuarizmir’in A Holü’nde yapılacak defile, 18.00’de başlayacak. Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Irmak Atuk, Merve Büyüksaraç, Elif Ece Uzun gibi ünlü mankenler, Gariboviç’in tasarımlarıyla sahnede olacak.

MODA ŞÖLENİ DEFİLELERLE SÜRECEK