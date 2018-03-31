İğne ile kuyu kazarak OSB’mizi kurduk

Geçtiğimiz yıl itibari ile tüm parselleri satılan ve bünyesinde hali hazırda faaliyete geçen fabrikaların 1300 kişiye istihdam sağladığı Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (MPİOSB), birden fazla olduğu için kura çekimine tabi olan son parseller de geçtiğimiz hafta sahiplerini buldu. Mevcut halde üretime geçen 9 fabrikanın yanı sıra bitmek üzere olan ve devam eden fabrika inşaatları ile birlikte parsel bazında yüzde 60 oranında bir faaliyet oranına sahip olan MPİOSB’de 2018 yılı sonunda istihdamın 2500-3000 kişiye, takip eden 2-3 yıl içerisinde de tüm fabrikaların faaliyete geçmesi ile 5000 kişilere çıkması hedefleniyor.

SON TEKNOLOJİYE SAHİP

Bölgenin kısa zaman içerisinde çok zor şartlar altında bugünlere geldiğini belirtenMPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, “Çok zor bir coğrafyada, deyim yerindeyse iğne ile kuyu kazarak OSB’mizi kurduk. Bölgemizi en son teknolojilere sahip altyapı ile donattık. 2015 yılı itibari ile katılımcılarımıza yapı ruhsatlarını vermeye başladık. Katılımcılarımızın ihtiyaçlarını önceden düşünerek ve planlayarak kısa süre önce elektrik enerji kapasitemizi 2 katına çıkardık. Üstün teknolojiye sahip atık suyun geri kazanımını sağlayacak bir Arıtma Tesisi kurmak için ihalemizi yaptık. Kısa bir süre içerisinde inşaatına başlıyoruz. Bunun yanı sıra OSB’mize yakışır bir İdari Bina yapmak için proje çalışmalarımız devam ediyor. Hiçbir kurum ve kuruluştan kredi kullanmayarak bugünlere geldik. Evet, çok yorulduk. Ancak Bölgemizin bu halini gördükçe yorgunluğumuzun yerini haklı bir gurur alıyor” diye konuştu.

Türkiye´nin tek Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olma özelliği taşıyan MPİOSB’de kura çekimiyle son parseller de sahiplerine verildi.