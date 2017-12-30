İhracatçılar 2018 beklentilerini panelde paylaştı
Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda, 2017 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi ve 2018 yılı genel beklentilerinin ele alındığı, ‘Bizi Nasıl Bir 2018 Bekliyor? Küresel Gelişmeler Işığında Sosyo-Ekonomik Değişimler’ konulu panel düzenlendi.
Moderatörlüğünü TİM Başkan Vekili/ DENİB Başkanı Süleyman Kocasert’in yaptığı, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi Yazarı Hakan Güldağ ile Siyaset Bilimci ve Gazeteci Yazar Metehan Demir’in katıldığı panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 2018 beklentilerini ve panele ilişkin görüşlerini paylaşan Başkan Süleyman Kocasert, “Son derece yoğun katılımla verimli bir panel gerçekleştirdik. 2017 inişleri ve çıkışları olan bir yıl olarak geride kalıyor. 2018, inanıyorum ki hedeflerimize ulaştığımız yeni bir yıl olacak” dedi.
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