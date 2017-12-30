İhracatçılar 2018 beklentilerini panelde paylaştı

Moderatörlüğünü TİM Başkan Vekili/ DENİB Başkanı Süleyman Kocasert’in yaptığı, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi Yazarı Hakan Güldağ ile Siyaset Bilimci ve Gazeteci Yazar Metehan Demir’in katıldığı panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 2018 beklentilerini ve panele ilişkin görüşlerini paylaşan Başkan Süleyman Kocasert, “Son derece yoğun katılımla verimli bir panel gerçekleştirdik. 2017 inişleri ve çıkışları olan bir yıl olarak geride kalıyor. 2018, inanıyorum ki hedeflerimize ulaştığımız yeni bir yıl olacak” dedi.