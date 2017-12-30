Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

İhracatçılar 2018 beklentilerini panelde paylaştı

Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda, 2017 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi ve 2018 yılı genel beklentilerinin ele alındığı, ‘Bizi Nasıl Bir 2018 Bekliyor? Küresel Gelişmeler Işığında Sosyo-Ekonomik Değişimler’ konulu panel düzenlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Moderatörlüğünü TİM Başkan Vekili/ DENİB Başkanı Süleyman Kocasert’in yaptığı, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi Yazarı Hakan Güldağ ile Siyaset Bilimci ve Gazeteci Yazar Metehan Demir’in katıldığı panel yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 2018 beklentilerini ve panele ilişkin görüşlerini paylaşan Başkan Süleyman Kocasert, “Son derece yoğun katılımla verimli bir panel gerçekleştirdik. 2017 inişleri ve çıkışları olan bir yıl olarak geride kalıyor. 2018, inanıyorum ki hedeflerimize ulaştığımız yeni bir yıl olacak” dedi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı, baba ve oğlu enkazın altında kaldı

Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı, baba ve oğlu enkazın altında kaldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'de görüntülendi

Türkiye'de görüntülendi

Eksi 64 derecede hayat dondu

Eksi 64 derecede hayat dondu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA