‘İktidarı ortak millet seçecek’

Seçim bölgesinde referandumu anlatmaya devam eden AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, güne kalp rahatsızlığı yaşayan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan›ı ziyaret ederek başladı. Daha sonra Bornova’da referandum çalışmalarını sürdüren Sürekli, Işıkkent ve Pınarbaşı Mahallelerinde esnafları ziyaret etti, vatandaşlara yaşanan sürecin Türkiye tarihi açısından önemini anlattı. Bornova programı sırasında birçok sivil toplum kuruluşunu da ziyaret eden Sürekli, Sağlık-Sen 1 No’lu Şube ve Öz Büro İş-Sen’in birlikte organize ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konferansına katılarak sistemin getirilerini anlattı.

EKONOMİK OLARAK BÜYÜYECEĞİZ

Yeni anayasa ile milletin iktidar olacağına dikkat çeken Sürekli, şunları kaydetti: “Bu yeni anayasa bize ne getirecek? Birincisi millet iktidar olacak. Mevcut sistemde sandığa gidiyoruz ama hükümet ya da Başbakan falan seçmiyoruz. Biz meclisi seçiyoruz. Meclisin içerisinden birisinin Başbakan olmasını temenni ediyoruz. Ama artık iktidarı millet belirleyecek. İkincisi başaramayan gidecek. Artık bu millet yüzde 10, yüzde 15 alan partileri iktidar yapmayacak. Dolayısıyla bu seçimden iki tane önemli sonuç çıkacak. Güçlü bir iktidar ve güçlü bir muhalefet. Birinci turda seçildi seçildi, ikinci tura kaldı mı iki aday kalıyor. Bu iki adaydan 50+1’i alan iktidar olacak. Bizim bu anayasadaki en önemli çıkarımlarından bir tanesi bu ülkenin güven ve istikrar ikliminin kalıcı hale gelmesidir. Ülkemizin ekonomik olarak daha da büyümesi için, siyasi olarak istikrara sahip olabilmemiz için ve bu ülkeyi daha sivil daha demokratik bir noktaya taşıyabilmek için güven ve istikrara ihtiyacımız var.”

MUHTARLARA SAYGISI YOK

Ana muhalefetin ‘muhtarlıklar kapatılacak’ diyerek hayır propagandası yaptığını anımsatan Sürekli, «Muhtarlıklar kararname ile değil kanunla kuruluyor ve ancak kanunla kapatılabilir. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Miletlerde yaptığı konuşmayı eleştirerek, ‹Sanki muhtarlara konuşuyor› diyebilecek kadar muhtarlara saygısı olmayan bir parti genel başkanının böyle bir açıklama yapmasını elbette vatandaşımız samimi bulmayacaktır” diye konuştu.