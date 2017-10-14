İlham veren Selfie

Alanlarında isim yapmış kişilerle öğrencileri bir araya getiren proje ‘İlham Veren Buluşmalar’ adı altında öğrencilere vizyon katarak farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.Konak Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin ikinci çalışmasında Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan; Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi, Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi, İzmir Kız Lisesi’nden öğrencilerle bir araya geldi.İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ‘İlham Veren Buluşmalar’ etkinliğinde, yine bir başka değerli konuk ile güzel bir eğitim çalışmasında öğrenciler ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

SİZLER UMUDUMUZSUNUZ

“Sizler bizim umudumuz, geleceğimiz, rüyamız ve en kıymetli varlıklarımızsınız” diye seslendiği öğrencilerin yoğun sevgisi ile alkış alan Yahşi; öğrencilerin geleceklerini planlarken onlara yol gösterip rehberlik yapabilecek alanın da isim yapmış kişilerle öğrencilerin bir araya getirileceğinin müjdesini de verdi. “Onun için istedik ki İzmir’de ki öğrencilerimizin, hayal dünyaları, ufukları, geleceğe olan bakışları daha derin olsun. Bu sebeple Türkiye’de önemli başarılara imza atmış kıymetli şahsiyetleri sizlerle bir araya getiriyoruz. Özellikle eğitim öğretim yaşamınızda, sizlere ilham olması açısından bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Değerli konuklarımızdan, başarı yolunda tecrübenin ne kadar önemli olduğunu da sizlerle paylaşmalarını istirham ettik. Ben huzurlarınızda bir kez daha hocamıza teşekkür ediyorum. Belki de ancak üniversitede yakalayabileceğiniz bu buluşmaları biz, lisede başlatalım istedik. Biliyoruz ki eğitim doğumla başlıyor, üniversite geç olabilir. Meslek seçimi noktasında lisenin daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Bizler sizlerin okullarınızı güçlendirme, güzelleştirme, öğretmen ihtiyacınızı karşılama işini zaten yapıyoruz. Sizin gibi iyi beyinlerin daha doğru bir kariyer planlamasını sağlamak bizim için daha ön planda. Toplantılarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Keyifli seyirler diliyorum, hem eğitim hayatınız hem de geleceğiniz aydınlık olsun diyorum sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum” diyen Yahşi, öğrencilerden büyük sevgi gördü.

BAŞARININ KRİTERLERİ

Konuşmasına başarı kriterinin, yaşamın her döneminde farklı olabileceğini belirterek başlayan Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan kendi yaşamından örnekler vererek sözlerine devam etti. “Ailemin benden başarı odaklı bir beklentisi olmadı. Hatta annem liseyi bitirip karnemi götürdüğümde okulu aradı gerçekten bitirdim mi diye… Hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. İnsan hayatında başarının nerde, nasıl geleceği hiç belli olmuyor. Başarı tek bir formül üzerinden gelmiyor. Sistem size bir takım değerler veriyor. Örneğin güzellik kavramı çağlar boyunca değişiklik göstermiştir. Eskiden biraz daha kilolu insan olmak güzellik kriterlerinin başında geliyordu. Günümüzde bize empoze edilen güzellik algısı üzerinden düşünmemiz ve buna göre tercihlerimizi yapmamızı istiyorlar. Başarı kriterleri sabit değildir kendinize ait başarı kriterlerinizi oluşturun” dedi. İnsanların düşüncelerinin yönlendirilip ilgi ve ihtiyaçlarını şekillendirilmesine de değinen Arıboğan gençlere başarı konusunda ufuklarını açıcı başka örneklerin de olabileceğini göstermek gerektiğinin altını çizdi.

Arıboğan, “Para tek başına başarı kriteri değildir. Güzel bir aileye sahip olmak, sağlıklı ve huzurlu olmak, birileri için bir şeyler yapabilmek başkasını mutlu etmek büyük bir başarıdır aslında. İnsanın yaşadığı, çevresine pozitif ışık verebildiği her an büyük bir mutluluk vesilesidir. En büyük başarı budur. Mutlu olabilmeyi başarmaktır. Başarı hikayenizi kendiniz tayin edeceksiniz” diyerek düşüncelerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a teşekkür plaketi vererek öğrencilerle birlikte keyifli bir selfie gerçekleştirdi.