Ýlk yönetmenlik denemesinden ödülle döndü

Türk Sinemasý’nýn geleceðine katký saðlamak ve sektöre yeni yönetmenler kazandýrmak amacýyla ilk kez düzenlenen Kristal Kamera Kýsa Film Yarýþmasý’na 67 üniversiteden 175 kiþi baþvurdu.

Film Tasarýmý Bölümü öðrencisi Gizem Daðlý, profesyonel oyuncu Sertaç Akkaya’nýn yaný sýra Yaþar Üniversitesi öðrencilerinin de oyuncu olarak destek verdiði ‘Pamuk’ filmi ile birinciliðe layýk görüldü. Ýlk yönetmenlik denemesinde jürinin büyük beðenisini kazanan Daðlý, “Yönetmenliðe olan ilgim aslýnda film müziklerine duyduðum ilgiyle baþladý. Lisede aldýðým müzik eðitiminin ardýndan film tasarým bölümünde lisans eðitim almak istedim. Böylelikle iki büyük tutkumu bir arada yürütebilmeyi hedefledim. Ýlk kez çektiðim filmden ödülle dönmek ise benim için büyük bir onur. Öte yandan yarýþmada finale kalan tek kadýn yönetmen bendim. Kadýn yönetmenlerin azýnlýkta olduðu bir dünyada özellikle kadýnlarýn daha da çok desteklenmesi gerektiðini düþünüyorum. Örnek aldýðým yönetmen ise Yeþim Ustaoðlu” dedi.

Kristal Kamera Kýsa Film Yarýþmasý’nda ‘Pamuk’ filmiyle ödülle dönen genç yönetmen Gizem Daðlý, önümüzdeki dönemlerde ise Anadolu þehirlerini gezerek, þehirlerin kýsa filmlerini çekmek istediðini söyledi.