İllerarası Masa Tenisi Turnuvası başladı

Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen açılış karşılaşmalarını Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit ve turnuva yetkilileri izledi. 20-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan müsabakalarda Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 10 takım mücadele edecek.