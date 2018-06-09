İnce’ye CHP’yi emanet edemeyenler Türkiye’yi emanet etmek istiyor

Bir günde dört bölge gezen Kaya’nın gündeminde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vardı. Kaya, Muharrem İnce’nin kendi partisine genel başkan seçilemediğini, şimdi ise Türkiye’yi yönetmeye talip olduğunu söyledi. Kaya, İnce’nin genel başkan adayı olabilmesi için delegelerden yeterli imzayı toplayamadığını hatırlatarak, “CHP’liler kendi partilerini emanet etmedikleri birine ülkeyi emanet etmek istiyor” dedi.

GARİP BİR DURUM

Kaya, “O dönemde İzmir delegasyonu da kendisine imza vermeyenler arasındaydı. Kılıçdaroğlu’ndan aldığı ödünç imza ile genel başkan adayı olabilmiş birinin şimdi meydan meydan gezerek ülkeyi yönetmeye talip olduğunu iddia etmesi çok garip. O dönem genel başkan adayı olabilmesi için İnce’ye imza vermeyenler, CHP’yi yönetebilmek için kendisinde yeterli donanımı görmeyenler, şimdi çıkmışlar halktan Cumhurbaşkanlığı için kendisine oy istiyorlar. Bu milletin aklıyla alay etmektir” diye konuştu.

HİÇ BİR ÖZELLİĞİ YOK

Atila Kaya, “CHP İzmir İl Başkanı’na, ilçe başkanlarına, İzmir’deki kurultay delegelerine tek bir soru sorun; Muharrem İnce’nin CHP’yi yönetebileceğine inanmadınız, partiyi yönetebileceğine nasıl inanıyorsunuz. Kendisine genel başkan adayı olabilmesi için neden imza vermediniz? Gerçi haklılar, hiçbir özelliği olmayan birini neden genel başkan yapmak istesinler. CHP’nin adayı İnce’nin tek bir özelliği var, o da komik olması. Başka bir özelliği yok’’ ifadelerini kulandı.