İnciraltı toprak sahiplerine Karşıyak’dan tam destek

İnciraltın'da yıllardır bekleyen imar sorununu çözüme kavuşturacak olan İzmir Körfez Geçiş Projesi’ne Karşıyaka’dan tam destek geldi. İnciraltı 2. Nesil Toprak Sahipleri Platformu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Karşıyaka Birliği Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yıldırım, “İzmir Körfez Geçiş projesini biz Karşıyakalılar olarak çok önemsiyoruz. Bu projenin sadece yol anlamında iki yakayı değil, gönülleri de buluşturacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İnciraltı toprak sahipleri olarak, İzmir ekonomisine katkısı olacağına inandıkları, İzmir’in en önemli ulaşım projesi olan İzmir Körfez Geçiş Projesi’ne tam destek verdiklerini dile getiren İnciraltı 2. Nesil Toprak Sahipleri Platformu Başkanı Tayfun Karabulut, “Bu projenin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İzmit Körfez Geçişi, Osman Gazi Köprüsü’ne, kuş türlerinin yaşadığı ‘Hersek Lagünü’ için kavis verilmişti. Yapılacak olan İzmir körfez geçiş projesinde de aynı hassasiyetin yaşanacağına inanıyor ve güveniyoruz. Körfez Geçiş Projesi’ne itiraz edip ‘hiç yapılmasın’ yaklaşımı, şehrimizin ilerlemesine ve gelişmesine engel olmaktır. İzmirli Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın şehrimize kazandıracağı en büyük yatırımlardan biri ve şehrimiz için bir sembol olacak olan, tüm İzmir’in merakla beklediği İzmir Körfez Geçiş Projesi için, Başbakanımızın şehrimize yapacağı ilk ziyarette, tarih açıklamasını büyük bir heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİ ODAKLI PLANLAMA

İzmir Körfez Geçişi ve İnciraltı’nın planlanması ile İzmir’in ciddi anlamda ekonomik sıçrama yaşayacağına inandıklarını ifade eden Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü; “Son 40 yılın gerçek çevrecileri; İnciraltı toprak sahipleri olarak, topraklarımıza gecekondular yapmayarak, yaptırmayarak İnciraltını bugüne kadar bizler koruduk. Bugün yine biz toprak sahipleri olarak bir kez daha sesleniyoruz ki; topraklarımıza gökdelen imarı istemiyoruz. Altımız jeotermal, önümüz kent ormanı ve deniz olan, havalimanına 22 km uzaklıkta bulunan 5 milyon m2’ lik topraklarımıza Sağlık Turizmi odaklı planlamalar ile şehrimize emaneti teslim etme gururunu taşıyacağız. Bu da has İzmir’li olduğumuzun ispatıdır. Örneği olmayan topraklarımızın, çevreci ve sağlık turizmi odaklı planlanmasıyla, şehrimize 15 bin istihdam kazandırılacaktır. İzmir Kent Ormanı karşısında bulunan, dünyanın hayran kaldığı topraklarımız planlanarak ülkemize yüksek oranda katma değer getirecektir.” İnciraltı toprak sahipleri olarak İzmir Körfez Geçiş Projesi’ne hazır olduklarını vurgulayan Karabulut, “Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İzmirli Başbakanım Binali Yıldırım , Sayın Ulaştırma ve Haberleşme Bakanım Ahmet Arslan, Sayın İzmir Milletvekilim Mahmut İnciraltı Toprak Sahipleri Hazır! Karşıyaka Hazır! İzmir Hazır! Gözümüz kulağımız sizlerde!” ifadelerini kullandı.