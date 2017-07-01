İnternet bağımlılığı tembelliğe yol açıyor
Türkiye’de 13-17 yaş arası gençlerin günde ortalama 222 dakikası internette çoğunlukla da sosyal medya platformlarında geçiyor.
Sosyal medyanın aşırı kullanımının akademik başarı üzerinde yarattığı olumsuz etkileri Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayda Sabuncuoğlu anlattı. Sabuncuoğlu “Sosyal medyanın aşırı kullanımının uyku hastalıklarından yeme bozukluklarına, hafıza sorunlarından tembelliğe kadar birçok soruna yol açabilir.Teknolojik cihazların eğitim amacıyla kullanımı öğrencilerin okul başarısını artırmakta” dedi.
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