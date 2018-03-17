İşadamları Ticaret Köprüsü’nde buluştu

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını da buluşturan etkinlik İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleşti. İş dünyasının birbiriyle tanıştığı ve iş bağlantısı kurduğu toplantı, tüm Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine örnek oldu. EGİAD, üyelerinin en temel beklentilerinden biri olan İş Ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek amacıyla “EGİAD Ticaret Köprüsü” başlığı altında “Speed Dating – Hızlı Tanışma” olarak da bilinen organizasyon sayesinde birçok iş bağlantısına ve ortaklığa da zemin yaratıldı. Ege iş dünyasındaki canlanmayı arttıracak söz konusu organizasyonda EGİAD olarak üyeler arası ve diğer iş ortaklarıyla ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi konusuna önem verildiği vurgulandı.

REKABET HIZLA DEĞİŞİYOR

Organizasyonda açılış konuşması yapan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, rekabet ve iş modellerinin hızla değiştiği, yeni ve yenilikçi sistemlerin her geçen gün iş yaşamını farklı boyutlara taşıdığı bir süreçten geçildiğini söyledi.İlter, “Sosyal ağların daha çok digital ortama taşındığı günümüzde yüz yüze, doğrudan iletişimin gücü ve etkisi aslında hala çok önemli. Günümüzde iyi bir network’ü olmayan bir girişimci ve yatırımcının iş hayatında hayatta kalması mümkün değil. Kuvvetli bağlantıları olan bir girişimci çok daha etkili olabilir ve ihtiyaç duyduğu an bağlantılarından destek alabilir. Ancak en önemli konu desteğe ihtiyaç olduğu zaman önceden hazır bir network’ün olabilmesini sağlamaktır. Bunun için de daha ihtiyaç olmadan insanlarla ilişki kurmak, geliştirebilmek ve canlı tutabilmek gerekir. Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Burada iş dünyasını bir araya getirerek, bir ağ oluşturarak onların birbirlerine ihtiyaç duyacakları zamana ön hazırlık oluşturuyoruz” dedi.

EGİAD tarafından bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen, İş Ağlarını kurmak ve genişletmek amacıyla oluşturulan Ticaret Köprüsü, BASİFED’e bağlı ESİAD, İZSİAD, İZİKAD, EGİKAD, Ege Yönetim Danışmanları Derneği olmak üzere yoğun katılım oldu.