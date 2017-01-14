İşe turizmden başlayacaklar

Kentin kanaat önderlerinin girişimiyle kurulan EGEV’in İzmir ve bölge kalkınması için çok önemli bir kurum olduğunu kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir’in bölgede lider kent olduğunu vurgulayarak bu kapsamda EGEV’e de büyük görev düştüğünü belirtti; “Biz de elimizden gelen desteği sağlama sözü veriyoruz” dedi. Mehmet Ali Susam ise “Ekonominiz güçlü olursa, bir sürü sorunu aşmada daha güçlü olursunuz. Biz de işe iç turizmi canlandırmaktan başlamak ve İzmir’in tüm ülkeden ilgisini yakalayabilmek için bir çalışıyoruz” dedi.