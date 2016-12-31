İŞKUR Milas’ta açılıyor

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, İŞKUR Milas Hizmet Merkezi binası için tahsislerin tamamlandığını kaydetti. İş ve personel arama, mesleki gelişim gibi konularda Milas ve Bodrum’daki 290 bin kişiye hizmet verecek merkez için hazırlıklar tamamlandı. Kısa süre içinde yer teslimi yapılacak merkez Gümüşlük Caddesi No:2’de, Salı Pazarı yakınlarında olacak.

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Milas’a yeni bir İŞKUR hizmet binası açacaklarını söyledi. Özyer, “Bodrum ve Milas ilçelerimize hizmet verecek İŞKUR Milas Hizmet Merkezi binası için Milli Emlak’a ait 100 m2 oturumlu iki katlı binanın süresiz ve ücretsiz tahsis onayı Başbakanlıktan çıkmıştır” dedi. Taslak keşif özeti hazır olan binanın, deprem performans ve bakım onarım çalışmalarından sonra hizmete alınacak.