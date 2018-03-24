İTO seçimlerinde 41 bin seçmen oy kullanacak

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Odanın 9 Nisan’da yapılacak seçimlerine ilişkin hazırlıkları büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Konak İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan takvime göre 21 klasör tutan seçmen listelerini imzalayarak yine ilçe seçim kuruluna teslim ettiklerini vurgulayan Demirtaş, “Odamız şeffaflık içinde seçime hazır. Camiamıza hayırlı olsun. Verdiğimiz listelere göre 41 bin 604 üyemiz seçimlerde oy kullanabilecek. Mevzuat değişikliğine göre son 2 yılda odamıza üye olan firmalar oy kullanamayacağı için seçmen sayımızda bir parça azalma var” dedi.

İTİRAZ EDEBİLECEKLER

Listelerde ismini bulamayan üyelerin odadan bilgi isteyebileceği gibi ilçe seçim kuruluna da resmen itiraz edebileceğini kaydeden Demirtaş, itirazların ardından da seçmen listelerinin kesinleşeceğini söyledi. Demirtaş, “Bizim ilçe seçim kuruluna teslim ettiğimiz listeler yüzde 100’e yakın doğru listeler olsa da itirazlarla belki çok küçük değişiklikler olabilir. Şu anki listelere ve gruplamalara göre üyelerimiz 79 meslek grubunda, 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi seçecek” diye konuştu.

SEÇİM YERİ FUAR İZMİR

Demirtaş, “Kentin her yerinden kolay ulaşım sağlanabilen, İzmir’e son yıllardan kazandırılan en güzel ve modern eserlerden birisi olan Fuar İzmir’i seçim yeri olarak belirledik. Fuar İzmir A Holünde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan seçimlerde üyelerimizin rahatlıkla oy kullanabilmeleri için tüm önlemleri alıyoruz. Kendi aracıyla gelecek olan üyelerimiz hiçbir park sıkıntısı da çekmeyecek. Tüm üyelerimizi 9 Nisan’da yapılacak olan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.