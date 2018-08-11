İvrindi Millet Parkı’nın temeli dualarla atıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de İvrindi’de 55 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan Milet Parkı’nın çalışmalarına başladı. 3 milyon TL’ye mal olacak parkın temel atma törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu belediyecilik anlayışının artık tamamen değiştiğine vurgu yaparak “Başkan’ımızın son seçim döneminde dile getirmiş olduğu gibi insanların gönüllerine dokunmak lazım. İnsanların doğumundan ölümüne kadar her ihtiyacı ile ilgilendirmek, hayatını kolaylaştırmak için her türlü işin altına imzamızı atmamız lazım” dedi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da konuşmasında “İvrindi bunu hak ediyor” ifadesini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından İvrindi Milet Parkı’nın temeli dualarla atıldı.