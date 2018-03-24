İyi bir uyku ile güne sağlıklı başlayabilirsiniz

Özellikle kış mevsiminde ve mevsim geçişlerinde, doğru beslenmenin güne zinde başlamanın anahtarı olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, uyanmakta zorluk çeken, güne yorgun başlayıp yorgun devam eden, geçmeyen sırt ağrıları, tatlı yeme isteği, belinde kalınlaşma ve kilo problemi olanlara tavsiyelerde bulundu. Uykunun önemine değinen Fadıloğlu, “Günde 6 saatten az uyuma, bölünmüş, kalitesiz az veya çok uyku bağışıklık sisteminizin zayıflamasına, metabolizmanızın yavaşlamasına, zihinsel ve fiziksel performansınızın düşmesine neden olur. İyi bir uyku ile güne sağlıklı, canlı ve enerjik başlayabilirsiniz. Stres ve yorgunluk hissiniz azalır ve öğrenme kabiliyetiniz artmaya başlar” dedi.

SPOR YAPIN

Fadıloğlu, “Olaylara iyimser bir gözle bakmayı deneyebilir, sevdiğiniz arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelerek veya kendinize hobiler edinerek stresten uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca, düzenli egzersiz yapılması enerji seviyesini artırır ve bu egzersizler, bilinenin aksine, spor sonrası kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlar. Beyinde oksijen artmasına bağlı olarak hafızayı güçlendirir. Spor yapmak, iş yaşamının stresine karşı da faydalı sonuçlar sağlar” şeklinde konuştu.