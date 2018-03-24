İyi bir uyku ile güne sağlıklı başlayabilirsiniz
Özellikle kış mevsiminde ve mevsim geçişlerinde, doğru beslenmenin güne zinde başlamanın anahtarı olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, uyanmakta zorluk çeken, güne yorgun başlayıp yorgun devam eden, geçmeyen sırt ağrıları, tatlı yeme isteği, belinde kalınlaşma ve kilo problemi olanlara tavsiyelerde bulundu. Uykunun önemine değinen Fadıloğlu, “Günde 6 saatten az uyuma, bölünmüş, kalitesiz az veya çok uyku bağışıklık sisteminizin zayıflamasına, metabolizmanızın yavaşlamasına, zihinsel ve fiziksel performansınızın düşmesine neden olur. İyi bir uyku ile güne sağlıklı, canlı ve enerjik başlayabilirsiniz. Stres ve yorgunluk hissiniz azalır ve öğrenme kabiliyetiniz artmaya başlar” dedi.
SPOR YAPIN
Fadıloğlu, “Olaylara iyimser bir gözle bakmayı deneyebilir, sevdiğiniz arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelerek veya kendinize hobiler edinerek stresten uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca, düzenli egzersiz yapılması enerji seviyesini artırır ve bu egzersizler, bilinenin aksine, spor sonrası kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlar. Beyinde oksijen artmasına bağlı olarak hafızayı güçlendirir. Spor yapmak, iş yaşamının stresine karşı da faydalı sonuçlar sağlar” şeklinde konuştu.
YEME İSTEĞİ KİLO ALDIRIR
Gece geç saatlerde uyuyan insanlarda uyumamaya bağlı olarak yeme isteğinin başlayacağına belirten Yrd. Doç. Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, “Bu da kilo alımına neden olacak besin tüketiminde artışı getirir. Kafein oranı yüksek yoğun kahve ve çay tüketimi de uykusuzluğa neden olacaktır. Kaliteli bir uyku için melatonin hormonuna ihtiyaç vardır ve bu hormon karanlık ile salgılanmaya başlar” diye konuştu.
KAHVALTIDA DOĞRU BESİN
Sabah bal, reçel, poğaça, açma gibi karbonhidrat ve doymuş yağ içeren gıdaların tüketiminin, 1-2 saat sonra kan şekerinin düşmesine ve yorgunluğa neden olduğunu vurgulayan Eylem Ezgi Fadıloğlu şunları söyledi: “Doğru beslenme şekli olarak yumurta, peynir, lor, süt, tereyağı, avokado gibi kaliteli yağ, ceviz, çörek otu içeren gıdalardan oluşan dengeli ve sağlıklı bir menü hazırlanmalı ve tüketilmelidir.
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