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İZELTAŞ’tan dev atılım

Türkiye’nin ilk el aletleri üreticisi olan ve 2018 yılında 50. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan İZELTAŞ, 2017’nin son günlerinde dev bir atılım yaptı. İZELTAŞ, Alman şirketi Gedore’nin Türkiye’deki satış ağını da yönetecek.

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Türkiye'de yarım asırdır el aletleri üretiminin lideri İZELTAŞ, sektörde Avrupa’nın bir diğer önemli aktörlerinden Alman el aletleri firması Gedore’nin Türkiye distribütörlüğünü yürütecek. Gedore yetkilileri, süreçte çok sayıda firmayla görüştüklerini ancak ürünlerinin temsili için kalitesi ve güvenilirliği ile İZELTAŞ’ı tercih ettiklerini açıkladılar.

Türkiye’nin ilk el aletleri üreticisi olan ve 2018 yılında 50. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan İZELTAŞ, 2017’nin son günlerinde dev bir atılım yaptı. Sektörde Avrupa’nın önemli aktörlerinden Alman firması Gedore ile distribütörlük anlaşması imzalandı. İZELTAŞ, Alman şirketin Türkiye’deki satış ağını yönetecek. 

BİR DÜNYA MARKASI

Gedore’nin Remscheid’teki merkezinde gerçekleşen imza törenine İZELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Genel Müdür Haluk Akdemir, Gedore’nin Sahibi ve Grup Şirketleri Yöneticisi Karen Dowidat ile Genel Müdür Chris Metzler katıldı. Şirket yetkilileri, süreçte birçok firmanın talepte bulunduğunu ancak bu konuda İZELTAŞ’ın kendileri için en uygun tercih olduğunu belirtti. İZELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, “İZELTAŞ, 50 yıldır ürün çeşitliliği ve kalitesiyle yalnızca Türkiye’de değil dünyada adını duyurmuş önemli bir markadır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Yaklaşık 8 bin ürün çeşidi bulunan ve özellikle tork anahtarı çözümlerinde uzmanlaşan Gedore’nin ürünleri için İZELTAŞ’ta bir kalibrasyon laboratuvarı da kuruldu. Ürünlerin satışlarına ise kısa süre içerisinde başlanacak.

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