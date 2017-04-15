İZLADAŞ dünyanın en iyileri arasında

Yüzde 100 İzmir Ticaret Borsası sermayesi ile kurulan ve 2014 yılında faaliyete geçen İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren laboratuvarların ölçüm performanslarını diğer laboratuvarlarla değerlendirme imkanı sağlayan ve laboratuvar çalışma standartlarının iyileştirilmesi amacına hizmet eden ICA-Bremen Cotton Round Test’e katılan İZLADAŞ 100 tam puan aldı.

KENTİ GURURLANDIRDI

İZLADAŞ, Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi’nin (ICAC) iştiraki olan CSITC (Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton ) tarafından düzenlenen 2017/1. etap pamuk lif analiz laboratuvarları karşılaştırma çalışmasına (Round Trials) bu yıl ilk kez katıldı. İzmir ve Selçuk’ta faaliyet gösteren İZLADAŞ Pamuk Lif Analiz Laboratuvarları 31 ülkeden 78 laboratuvar ve 116 cihazın katıldığı karşılaştırma testlerinde; dört farklı numunede 5 gün süreyle yapılan çalışma sonucunda 0.27 ve 0.31 ’lik değerlendirme skorları ile yüzde 100 tolerans değerleri içinde ölçüm sonuçları vererek tam puan aldı. 2017/1. etap sonuçlarına göre tüm özelliklerde referans değere en yakın ölçüm sonucu olarak 116 cihaz arasında İzmir laboratuvarı dünyada 10., Selçuk Laboratuvarı ise 14. sırada yer aldı. Laboratuvarlar, renk ölçümlerinde referans değere en yakın ölçüm sonucu olarak dünyada 3, mikroner ölçümlerinde ise 6. sırada yer aldı.