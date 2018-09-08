İzmir lağım kokuyor 

İzmir'in Mavişehir, Meles Deltası, Şaraphane, Fahrettin Altay, İnciraltı, Halkapınar bölgeleri altyapı yetersizliği sebebiyle yılın her ayı kokuyor. Ancak son bir aydır kent merkezindeki lağım kokusu kenti yaşanamaz hale getirdi. Kötü kokudan rahatsız olan İzmirliler CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet yağmuruna tuttu. Ancak istedikleri cevabı alamayan vatandaş, özellikle saat 22.00’den sonra tüm şehri kaplayan koku ile ilgili sosyal medya hesaplarından rahatsızlıklarını dile getiren paylaşımlar yaptı.

1989’DA BİTİRMİŞTİK

İzmir’de iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhan Özfatura, son bir ayda kent merkezini nefes alınamayacak hale getiren kanalizasyon kokusuyla ilgili Star’a değerlendirmede bulundu. Kendisinin Balçova’da ormana yakın oturduğunu kokunun kendilerine kadar geldiğini belirten Özfatura, ‘’Büyük kanal projesi tam işletiliyor mu? Hem Çiğli tarafı hem de Narlıdere tarafı. Eğer Çiğli’de tam işletmiyorlarsa ve denize deşarz yapılıyorsa bu koku olacaktır. Narlıdere kanalının çalıştırıldığını zannetmiyorum. Orası çürümeye terk edildi. İzmir’in muhtelif yerlerinde koku söz konusu’’ dedi.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Kokun halk sağlığını tehdit ettiğinin de altını çizen eski Başkan Özfatura, “Bazı medeniyetler böyle battı. Bataklık haline geldi. Halk başta sıtma olmak üzere hastalıktan kırıldı. Benim döneminde bu kokuları bertaraf etmiştik. Bu koku insan sağlığını da tehdit ediyor. Rüzgârın esiş istikametine göre ya Karşıyaka ya da Gözetepe kokunun hâkimiyeti altında kalıyor, Fahrettin Altay tamamen pis kokuyor. O bölge halkı buna nasıl dayanıyor bilmiyorum’’ diye konuştu. Özfatura, Büyükşehir Belediyesi’nin iyi çalışmasının da kokuya etken olduğunu söyledi.

NUMUNE ALINDI

Özellikle son bir haftada belirli bölgelerde etkili olan kötü kokunun Körfez’in Uçkuyular Mevkii’nden denize kanalizasyon atıklarının pompalanmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Tahliye borularından akan ve kanalizasyon atığı olduğu ileri sürülen kirli sular, denizin renginde de değişimlere sebep oldu. Deniz üzerinde ölü balıkların bulunduğu da görüldü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek mikrobiyolojik inceleme için numune aldı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur gerekli incelemeyi hemen yapacaklarını, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmamasını istemediklerini dile getirdi.

KOLEKTÖR YETERSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki kolektör hattının kapasitesinin, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladığını duyurdu. Açıklamada, “İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti” denildi.