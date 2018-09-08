İzmir lağım kokuyor
İzmir altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kötü kokunun esiri oldu. Halk, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet yağmuruna tuttu. Kokunun Körfez’in Uçkuyular Mevkii’nden denize kanalizasyon atıklarının pompalanmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü, mikrobiyolojik inceleme için denizden numune aldı.
- ATAKAN ŞEN
İzmir'in Mavişehir, Meles Deltası, Şaraphane, Fahrettin Altay, İnciraltı, Halkapınar bölgeleri altyapı yetersizliği sebebiyle yılın her ayı kokuyor. Ancak son bir aydır kent merkezindeki lağım kokusu kenti yaşanamaz hale getirdi. Kötü kokudan rahatsız olan İzmirliler CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ni şikayet yağmuruna tuttu. Ancak istedikleri cevabı alamayan vatandaş, özellikle saat 22.00’den sonra tüm şehri kaplayan koku ile ilgili sosyal medya hesaplarından rahatsızlıklarını dile getiren paylaşımlar yaptı.
1989’DA BİTİRMİŞTİK
İzmir’de iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Burhan Özfatura, son bir ayda kent merkezini nefes alınamayacak hale getiren kanalizasyon kokusuyla ilgili Star’a değerlendirmede bulundu. Kendisinin Balçova’da ormana yakın oturduğunu kokunun kendilerine kadar geldiğini belirten Özfatura, ‘’Büyük kanal projesi tam işletiliyor mu? Hem Çiğli tarafı hem de Narlıdere tarafı. Eğer Çiğli’de tam işletmiyorlarsa ve denize deşarz yapılıyorsa bu koku olacaktır. Narlıdere kanalının çalıştırıldığını zannetmiyorum. Orası çürümeye terk edildi. İzmir’in muhtelif yerlerinde koku söz konusu’’ dedi.
SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Kokun halk sağlığını tehdit ettiğinin de altını çizen eski Başkan Özfatura, “Bazı medeniyetler böyle battı. Bataklık haline geldi. Halk başta sıtma olmak üzere hastalıktan kırıldı. Benim döneminde bu kokuları bertaraf etmiştik. Bu koku insan sağlığını da tehdit ediyor. Rüzgârın esiş istikametine göre ya Karşıyaka ya da Gözetepe kokunun hâkimiyeti altında kalıyor, Fahrettin Altay tamamen pis kokuyor. O bölge halkı buna nasıl dayanıyor bilmiyorum’’ diye konuştu. Özfatura, Büyükşehir Belediyesi’nin iyi çalışmasının da kokuya etken olduğunu söyledi.
NUMUNE ALINDI
Özellikle son bir haftada belirli bölgelerde etkili olan kötü kokunun Körfez’in Uçkuyular Mevkii’nden denize kanalizasyon atıklarının pompalanmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Tahliye borularından akan ve kanalizasyon atığı olduğu ileri sürülen kirli sular, denizin renginde de değişimlere sebep oldu. Deniz üzerinde ölü balıkların bulunduğu da görüldü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek mikrobiyolojik inceleme için numune aldı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur gerekli incelemeyi hemen yapacaklarını, insan sağlığını olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmamasını istemediklerini dile getirdi.
KOLEKTÖR YETERSİZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki kolektör hattının kapasitesinin, artan nüfusla birlikte zaman zaman yetersiz kalmaya başladığını duyurdu. Açıklamada, “İZSU, Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artıracak yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattının yapımı için harekete geçti” denildi.
ViZYONSUZ YÖNETiM
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentin iyi yönetilmediğini, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli önlemleri alamaması durumunda, kendilerinin siyasi kaygılar gütmeden yardımcı olabileceklerini söyledi. Kaya, “Halk güzel İzmir’imizdeki kötü kokuyla karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemelerde İZSU’nun özellikle alt yapı eksikliği olduğu konusunda önemli tespitler var. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sürekli Körfez’i temizleyeceğinden bahsetti. Bu zamana kadar maalesef kirli su akışı hep devam etti” ifadelerini kullandı. Kaya, “Bunu siyasi malzeme konusunda gündeme getirmek istemiyoruz, ancak kent vizyonsuz yönetildiğinden, bunlar oluyor. İzmirli hemşerilerimiz şunu görüyor; kent alt yapı sorunları bile çözemeyen bir durumda yönetiliyor. Öncelikli çözüm makamı CHP’li Büyükşehir Belediyesi. Teknik imkânları ellerinde var ama çözüm üretemeyeceklerse biz elimizden gelini yapmaya hazırız” diye konuştu.
BELEDİYE ÇÖZÜM ÜRETMİYOR
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül kentteki kanalizasyon sisteminde ciddi sıkıntılar bulunduğunu söyledi. Şengül, kent genelinde yoğun hissedilen pis konunun giderilmesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm uyarılara rağmen kalıcı hiçbir çözüm üretmediği eleştirisinde bulundu. Halkın kokuyla ilgili yoğun şikayeti olduğunu hatırlatan Şengül, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eğer bu konuda çözüm üretemiyorsa, ‘Çaresiz kaldık’ diyorsa bize gelsin. Sorunun çözümü için ortak hareket edelim, sıkıntıyı giderelim. Mevcut durum, içinden çıkılmaz bir hal aldı” ifadelerini kullandı.
ALTYAPI YETERSİZ
Şengül, Çiğli Atık Su Tesisi’nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarının ve kanalizasyon altyapısının yetersiz olmasının kötü kokunun en önemli kaynağı olduğunu belirterek, “Rüzgârın Çiğli yönünden estiği günlerde tüm şehirde koku oluşuyor. İzmir’deki kanalizasyon sisteminde de ciddi sıkıntılar var. Bunların revizyonunun yapılması lazım. İzmir’deki nüfus artışıyla birlikte artık yetmez duruma geldi. Ayrıca kanallarda biriken çamurlar da çürüme sonucu hidrojen sülfür gazı oluşturuyor. Bu gaz da çevreye yoğun ve rahatsız edici kokunun yayılmasına yol açıyor. Şehrin farklı noktalarında yer alan ve denize ulaşan kanallarda kot farklarından dolayı biriken çamurlar da kokuya neden oluyor” diye konuştu. Aydın Şengül, “Kısaca özetlersek şu anda Büyükşehir Belediyesi İzmir’e koku üretiyor. Yani kokunun kaynağı İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Yüzeysel çalışmalarla koku geçiştirilmeye çalışılıyor. Ancak kalıcı bir çözüm üretilmesi şart” ifadelerini kullandı.
HALK iSYAN ETTi
Kent merkezindeki dayanılmaz kokuya isyan eden İzmirliler sesini sosyal medya hesaplarından CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na duyurmaya çalışıp, yaşadıkları mağduriyeti yazdı.
İŞTE O TEPKİLER:
İrfan Sgb: Bunca iddia var ortada ama benim merak ettiğim konu Başkan Kocaoğlu hiç merak edip de bu saatlerde şikayet gelen bir kaç semte gidip araç klimasını, kapatıp camlarını açıp incelemede bulundu mu acaba? Yoksa kulağının üzerine yatıp uyuyor mu? Biraz utanır insan be kardeşim utanır.
Serkan Şişman: Verin bu zihniyete oyları sonra ağlayın. Bu başkan yüzde 73 oy aldı. Bu seçimde de inşallah yüzde 80 oy alır. Tamamen kokuya batarız.
Fatma Bozkurt: Ben uykudan uyandım. Bu nedir böyle. Resmi yerlere bildirelim, hastalık kapacağız. Bozyaka çok pis kokuyor.
Aysel Çimen Öztürk: Karadeniz gezisine katıldım, inanın İzmir’imden utandım. Amasra, Amasya, Rize, Sinop, Ordu, Trabzon, Kastamonu her yer birbirinden güzel, temiz şehirler. Eee bize yazık değil mi? Sözde Ege’nin incisi İzmir, ne incisi?
Murat Arif Gölveren: İzmir’i lağım çukuruna çevirdiniz. Türkiye’yi yönetseniz düşünemiyorum!
Melehat Tığlı: Aynı koku Gazemir Beyaz Evler’de de var. Gerçekten çok kötü kokuyor. Gece uyku uyuyamıyoruz. Bu ne biçim belediye? Yollar bozuk, her yer koku içinde.
Nurcan Yasemin Aygül: Karabağlar da aynı kokuyor... Hele sabaha karşı b.. kokusuyla uyanıyoruz... Teşekkür ederiz
Oğulcan Orhanlı: Buca Gediz leş gibi kokuyor. Bir çare bulsun artık şu belediye. Kapı pencere açamaz olduk.
Ali Demir: Şuan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 185 hattını aradım, verdikleri mazeretli cevapları şu: ‘Beyefendi evet bu hususta çok şikâyet alıyoruz ama araştırmalarımızı yapıyoruz daha bir sonuca ulaşamadık.’ ‘Yahu kardeşim siz mülki amirsiniz, koskoca İzmir’i yönetiyorsunuz. 365 gündür her gün aynı saatlerde yayılan bu kokunun nerden geldiğini bulamadıysanız, bu mazeretinizle aklanmaya mı çalışıyorsunuz. Vatandaş kokudan zehirlenince mi kokuyu bulacaksınız? Bu koku aynı saatlerde koskoca şehre yayılıyorsa ya bir fabrika artığını lağımlara boşaltıyordur ya da denize boşaltılan gemilerin artıkları vardır’ dedim. Tabi karşımdaki şahıs aynı mazeretlerle sizi bastırmaya çalışıyor.
Füsun Karadağ: Burnunu tutan adam heykeli istiyoruz belediyeden.
Asil Betül Suna: Aziz bey acaba kokuyu duyuyor mu?
Mine Atıcı Cirit: Bıktık her gece bu kokuyla yatıp bu kokuyla uyanmaya. Evin içi leş gibi kokuyor.
Orhan Oymak: Bornova Kızılay Mahallesi’n de oturuyorum. Her sabah bende aynı iğrenç kokuyla uyanıyorum.
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