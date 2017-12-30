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İzmir sağlığının A Takımı

Şehirdeki tüm hastane ve sağlık kurumlarındaki yöneticilerden oluşan A Takımı kuran İl Sağlık Müdürü Salnur, “Hedeflerimizi belirledik, yola çıktık. Kaliteden ödün vermeden el birliğiyle yol alacağız” dedi.

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Tek çatı altında birleşen İzmir’deki sağlık kuruluşlarında yeniden yapılanma tamamlandı.

 

İzmir'deki sağlık kuruluşları da, Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemesiyle tek çatı altında birleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Uzm. Dr. Bediha Salnur, kentteki tüm hastanelerde ve sağlık kurumlarındaki yöneticileri belirleyerek, daha iyi hizmet için A Takımı’nı kurdu. Yeni dönemi değerlendiren Salnur, “İnsan odaklı en iyi sağlık hizmetini tüm halkımıza kaliteden ödün vermeden en iyi şekilde vermek üzere çıktığımız bu yolda arkadaşlarımla beraber görevlerimizi devraldık. Görevimizin bilincindeyiz. Artık puzzlenin tüm parçaları yerine oturdu tek çatı altında toplandık. Hedeflerimizi belirledik, yola çıktık” dedi.

İNSAN ODAKLI HİZMET 

Tüm sağlık tesislerindeki yönetim kadrolarını oluşturduktan sonra İzmir’in sağlığı için projeler ve yatırımlar yapmak için yola çıktıklarını söyleyen Uzm. Dr. Bediha Salnur, “İnsan odaklı en iyi sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek üzere çıktığımız yolda arkadaşlarımla beraber yeni çalışma planımızı belirledik. Son 14 yılda sağlıkta yapılan reformlar ve yenilikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu değişimin parçası olarak son düzenlemelerle tüm birimleri tek çatı altında bir araya getirdik. Hedeflerimizi belirledik ve yola çıktık. Bundan sonra yatırımlarımız, projelerimiz ve yeniliklerimizle halkın ve sağlık çalışanlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

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