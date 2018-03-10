İzmir, Türkiye’nin enerjisine rüzgarıyla destek oluyor

Türkiye’nin 6 bin 872 megavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücünün yüzde 19’una ev sahipliği yapan İzmir, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlarda da aday kentler arasında ön plana çıkıyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerji alanında sağladığı desteklerin etkisiyle Türkiye, son 10 yılda rüzgar enerjisi kurulu gücünü 47 kat artırarak 146 megavattan 6 bin 872 megavata ulaştırdı. Kurulu güç iller bazında değerlendirildiğinde İzmir, bin 331 megavatla ilk sırada yer aldı. Bu kenti bin 69 megavatla Balıkesir ve 660 megavatla Manisa izledi. Toplam kurulu gücün yüzde 19’una sahip olan İzmir’de 53 megavat kurulu güçteki rüzgar santrali yatırımı ise devam ediyor.Rüzgar türbini kanat ve kule üreticilerine de ev sahipliği yapan İzmir’de, bu alanda dünyanın en büyükleri arasında gösterilen TPI Kompozit, Enercon ve LM Wind Power’ın üretim tesisleri bulunuyor.

KÜRÜSEL FİRMALARIN İLGİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürüttüğü YEKA kapsamında ağustos ayında sonuçlandırılan rüzgar enerjisi ihalesi çerçevesinde yapılacak yatırımlar için de İzmir’in önde gelen aday kentler arasında yer aldığı belirtildi. Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye’nin son dönemdeki atılımlarla küresel firmaların gözde yatırım alanları arasına girdiğini, YEKA projesinin de çok başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Rüzgarda YEKA’nın devreye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretilmesi ve yaklaşık 1 milyon 100 bin evin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanmasının planlandığını vurgulayan Vatansever, “Dünyaca ünlü Alman devi Siemens’in öncülüğünde gerçekleştirilecek bu dev yatırımın adresinin kesinlikle İzmir olması gerekiyor. Hem yan sanayisi hem rüzgar potansiyeliyle İzmir öne çıkıyor” dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını elektrik enerjisine çevirmek için kullanılan ekipmanların ithal edilmesinin dış ticaret açığı ve dolaylı olarak da istihdam sorunlarının altyapısını hazırladığını belirten Vatansever, şunları kaydetti: “YEKA projeleri ise sektörde katma değeri olan enerji ekipmanlarının üretiminin yapılmasının yanı sıra istihdam sorununun azaltılmasına destek olmaktadır. Türkiye’nin 2023 hedeflerine bağlı olarak toplam enerji tüketiminin yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefi, önümüzdeki 12 yıl için en az 25 milyar dolarlık bir ekipman pazarı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla iç pazarda oluşacak ihtiyacın ithalatla değil ülkemiz sınırlarında yapılacak üretimle karşılanması ve ihraç edilmesi hem cari açığın azalmasını hem de dövizin ülke içinde kalmasını sağlayacaktır.”