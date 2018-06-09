İzmir ve Aydınlı iş kadınları el ele

AYİŞKAD Başkanı Belgin Çekmen Altay ve üyeleri, İZİKAD üyelerini, hazırladıkları özel toplantıda ağırladı. Üyelerin tanıştığı ve projelerin anlatıldığı toplantıda iki dernek bir arada yapabileceklerini değerlendirdi. İki derneğin amacının kadınları güçlendirmek olduğunu söyleyerek bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Yaptığımız bu ziyaretler, birlikte projeler geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak adına diğer derneklere de örnek olacaktır. Ortaya çıkaracağımız sinerji ve birliktelik hem ülkemizdeki kadın çalışmalarının görünür kılınmasına hem de bölgemizdeki iş kadınları arasında network ağı oluşturma ve pazar yaratma konularında bir ilk adım olacaktır” dedi.

ÜLKEYE KATKI SAĞLAYACAK

Aydın İş Kadınları Derneği Başkanı Belgin Çekmen Altay da kadınların bir arada olup sinerji oluşturacakları tüm işbirliklerine açık olduklarını belirterek, “Aramızdaki işbirliği sadece derneklerimize değil ülkemize de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.