‘İzmir-Ankara komşu kapısı okuyor'

İzmir - Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde gelinen son nokta ile ilgili bilgi veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “İzmir ile Ankara’yı birbirine yakınlaştıracak, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’yu İzmir’e bağlayacak YHT Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Projeyle, İzmir için Ankara komşu kapısı olacak” dedi. Bilindiği gibi, İzmir-Ankara mevcut demiryolu 824 km’lik yolun 14 saat olan seyahat süresi bu projeyle 624 kilometre, seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşürülecek.

İzmir›den Manisa, Afyonkarahisar ve Ankara’ya gidecek hızlı tren hattının ihale süreçleri başlatılmayan hiçbir yerinin kalmadığını belirten Mahmut Atilla Kaya, “6 kesimden oluşan projede çalışmalar hızla devam ediyor. 167 kilometrelik Ankara (Polatlı) - Afyonkarahisar kesiminde altyapı yapım çalışmaları yüzde 40 fiziki ilerlemeyle devam etmektedir. 89 kilometrelik Afyonkarahisar - Uşak (Banaz) kesimi ile Afyonkarahisar direkt geçişi altyapı yapım işi için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış olup, çalışmalar hızla devam ediyor. 90.6 kilometrelik Banaz-Eşme kesimi altyapı yapım işinde de yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış ve çalışmalara başlandı. 34 kilometrelik Manisa-Menemen kesiminde, hattın 2 ve 3 hatlı hale getirilmesi amacıyla altyapı ve üstyapı yapım işleri için yer teslimi yapıldı, çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

MALİYETİ 4.9 MİLYAR TL

İzmir›i ve güzergahın da ki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’ı Ankara’ya bağlayan proje ile batı doğu aksında önemli bir demiryolu koridorunun oluşturulacağını belirten AK Partili Kaya, projenin toplam yatırım maliyetinin 4,9 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi.