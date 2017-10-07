İzmir’de 'tasarım rüzgarı’ esecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi’nin öncülüğünde ‘Alan Açmak’ temasıyla bu yıl ikinci kez hazırlanan ‘İyi Tasarım İzmir’, 6-20 Ekim tarihleri arasında atölyelerle başladı. Etkinlik 20-21-22-28 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde panel, sunum ve geziler ile devam edecek. Akdeniz coğrafyasında ‘tasarım kenti’ olma iddiasına ‘İyi tasarım İzmir’ etkinliğiyle bir adım daha yaklaşan İzmir, bu kez ‘Alan Açmak’ temasıyla yola çıkıyor. Kültürpark’daki fuar hollerinde ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Kemeraltı, APİKAM ve Basmane Garı’nda gerçekleştirilecek ‘İyi Tasarım İzmir 2’ etkinliği, tasarıma, tasarımcıya ve tasarım ürününe alan açmak hedefiyle hazırlandı.

GENÇLERE YER AÇAN İZMİR

Hayatın her alanında tasarımı görünür kılma amacındaki etkinlik, Pasta Tasarımı, Dokuma-Tekstil Tasarım, Dokunma-Grafik Tasarımı, Odaklama-Endüstriyel Tasarım, Kağıttan Duvar, Gençlere Yer Açan İzmir, 2. Ulusal Kemeraltı’nda Turist Ol Atölye Çalışması, Artistik Drapaj, 2. Biyotasarım Atölyesi, Tasarım ve Girişimcilik, Ben Elektrikli Otobüsüm, Tasarımsız Tasarım, Sokak Örme Atölyesi ve Hayal Edilebilir Şehir Kılavuzu gibi atölye çalışmalarıyla tasarımın farklı disiplin ve kavramlarla olan ilişkisini ortaya koyacak. Endüstriyel Tasarımların Korunması ve Küresel Markaların Yaratılması, Resimli Hafıza, İzmir Fuarı ve Görsel Kültür, Elektrikli Otobüsler İzmir’de, İzmir Kıyı Tasarımı Projesi, Urla Tasarım Kütüphanesi, Kent ve Tasarım Atölyeleri gibi başlıklar altında yapılacak olan sunum ve panellerde ise tasarım disiplinine dair kavramsal konu ele alınacak.