‘İzmir’de trafik Çin işkencesi’

Büyükşehir Belediyesi’nin plansızlık ve vizyonsuzluğun İzmir’de durumu içinden çıkılmaz hale getirdiğini ifade eden Kaya, “Sayın Kocaoğlu 14 yıldır görevde ancak hala İzmir’in Ulaşım Master Planı yok. Yeşildere, Alsancak, Konak kapalı, kent koca bir labirente dönüştü. Hemşehrilerimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan labirentten çıkmak için her gün saatlerce mücadele veriyor. CHP’li Sayın Kocaoğlu İzmirlilerin sabrını test ediyor” diye konuştu.

İZMİRLİLER BU EZİYETİ HAK ETMİYOR

Konak’ta muhtarlarla buluşan, hemşehri derneklerini ziyaret eden, Gıda Çarşısı’nda esnaf ziyaretleri yapan, İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnafı Odası yönetimi ile bir araya gelen, partisinin genişletilmiş ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Kaya, güne yoğun bir program sığdırdı. Kaya’nın gündeminde İzmir’de yaşanan trafik çilesi vardı. Ege Bölgesi Kütahyalılar Fedarasyonu’nda gerçekleştirilen, Tepecik, Yenişehir ve Gültepe bölgesindeki muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Kaya, “İzmirli bu eziyeti hak etmiyor” dedi.

DALGA GEÇER GİBİ KONUŞUYOR

İzmir’in yeni yıla trafik kâbusuyla başladığını, Büyükşehir Belediyesi’nin plansız ve programsız işleri yüzünden kentin yaşanmaz hale geldiğini vurgulayan Milletvekili Atilla Kaya, şunları söyledi: “Aynı anda hem Yeşildere’de İZSU çalışması başlatıp hem de Konak’ta tramvay hattı döşemeye çalışmak plansızlık değildir de nedir? Yeşildere’yi kapattınız, hadi Allah’tan Konak Tüneli var, vatandaşlarımız oradan Konak’a gitmeye çalışıyor, bu sefer de Konak’ta karşılarına tramvay engeli çıkıyor. Orayı aşsalar Alsancak’ta yine çalışma var, yol yine kapalı. Bütün bu yaşanan sıkıntıların kaynağı ve sorumlusu Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen yapılan açıklamaya bakıyoruz, tam bir komedi. CHP’li Sayın Kocaoğlu İzmirliler ile dalga geçer gibi tramvay için ‘yeni yıl hediyesi’ diyor.”

KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ İZMİR’E KAZANDIRILACAK