‘İzmir’de trafik Çin işkencesi’
İşlerine, okullarına gitmeye çalışan milyonlarca İzmirli’nin trafikte çile dolu saatler yaşadığını hatırlatan Ak Parti İzmir Millet Vekili Atila Kaya, “İzmir’de trafik Çin işkencesine dönüştü. Hemşehrilerimiz sabah akşam ayrı kâbus yaşıyor” dedi.
Büyükşehir Belediyesi’nin plansızlık ve vizyonsuzluğun İzmir’de durumu içinden çıkılmaz hale getirdiğini ifade eden Kaya, “Sayın Kocaoğlu 14 yıldır görevde ancak hala İzmir’in Ulaşım Master Planı yok. Yeşildere, Alsancak, Konak kapalı, kent koca bir labirente dönüştü. Hemşehrilerimiz Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan labirentten çıkmak için her gün saatlerce mücadele veriyor. CHP’li Sayın Kocaoğlu İzmirlilerin sabrını test ediyor” diye konuştu.
İZMİRLİLER BU EZİYETİ HAK ETMİYOR
Konak’ta muhtarlarla buluşan, hemşehri derneklerini ziyaret eden, Gıda Çarşısı’nda esnaf ziyaretleri yapan, İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnafı Odası yönetimi ile bir araya gelen, partisinin genişletilmiş ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Kaya, güne yoğun bir program sığdırdı. Kaya’nın gündeminde İzmir’de yaşanan trafik çilesi vardı. Ege Bölgesi Kütahyalılar Fedarasyonu’nda gerçekleştirilen, Tepecik, Yenişehir ve Gültepe bölgesindeki muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Kaya, “İzmirli bu eziyeti hak etmiyor” dedi.
DALGA GEÇER GİBİ KONUŞUYOR
İzmir’in yeni yıla trafik kâbusuyla başladığını, Büyükşehir Belediyesi’nin plansız ve programsız işleri yüzünden kentin yaşanmaz hale geldiğini vurgulayan Milletvekili Atilla Kaya, şunları söyledi: “Aynı anda hem Yeşildere’de İZSU çalışması başlatıp hem de Konak’ta tramvay hattı döşemeye çalışmak plansızlık değildir de nedir? Yeşildere’yi kapattınız, hadi Allah’tan Konak Tüneli var, vatandaşlarımız oradan Konak’a gitmeye çalışıyor, bu sefer de Konak’ta karşılarına tramvay engeli çıkıyor. Orayı aşsalar Alsancak’ta yine çalışma var, yol yine kapalı. Bütün bu yaşanan sıkıntıların kaynağı ve sorumlusu Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen yapılan açıklamaya bakıyoruz, tam bir komedi. CHP’li Sayın Kocaoğlu İzmirliler ile dalga geçer gibi tramvay için ‘yeni yıl hediyesi’ diyor.”
KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ İZMİR’E KAZANDIRILACAK
AK Parti hükümetleri döneminde İzmir’de Kuzey Çevre Yolu’nun bitirilerek trafiğe açıldığını, Türkiye’nin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden birisi olan İZBAN’ın kuzeyde Aliağa güneyde ise Selçuk’a kadar hizmet verir hale getirildiğini, açılan davalar ve tüm engellemelere rağmen Konak Tüneli’nin kente kazandırıldığını hatırlatan Kaya, “Kent içi trafiği düzenlemek merkezi hükümetin değil yerel yönetimin görevidir. Asli görevimiz olmadığı halde, İzmir’in trafikle ilgili sorunlarını çözme adına bugüne kadar birçok projeyi tamamladık. Bütün bunları açılan davalara ve türlü engellemelere rağmen yaptık. Şimdi yine tüm engellemelere rağmen Körfez Geçiş Projesi’ni İzmir’imize kazandıracağız” diye konuştu.
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