İzmir’den Güneydoğu’ya sevgi kolileri yola çıktı

Şırnak’ta ve Siirt’te öğrenim gören 100 çocuğun yardım çağrısı üzerine harekete geçen huzurevi sakinleri ve çalışanları, miniklerin kıyafet, kırtasiye malzemesi ve ayakkabı ihtiyaçlarını kendi elleriyle koliledi. Ülkemizdeki 7’den 70’e herkesin birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygusu içerisinde olması gerektiğini belirten yaşlılar, kilometrelerce uzaktaki torunlarına mektup da yolladı.

ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE.

Çocukları çok sevdiğini belirten Hasibe Andaç, “Bize ne zaman ihtiyaçları olursa, bir anne, bir babaanne olarak hepsinin yanında olurum. Çocuklarımız yeter ki gülsün. Biz onların her zaman yanlarındayız. Sıkıldıkları zaman bizleri arasınlar, ulaşsınlar. Uzakta olsak bile her zaman ellerimiz onların üstünde olacak. Türkiye’nin geleceği için maddi manevi desteğimiz sürecek” dedi. 78 yaşındaki Oğuz Aycaran ise, “İhtiyaç sahibi çocuklarımıza ufak bir katkımız olsun istedik. Biz mutlu oluyoruz onlar mutlu olunca. Onların her zaman yanındayız. Elimiz hep üstlerinde olacak” dedi.