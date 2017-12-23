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İzmir’den Van’a kitap kardeşliği

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Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu (YASOS) ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor. Yaşar Üniversitesi’nde farklı bölümlerde öğrenim gören 250 öğrenci, Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu tarafından düzenlenen ‘kitap bağışı’ etkinliğine destek vermek amacıyla bir araya geldi. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar yüzlerce öğrenciye ulaşan kitap bağışı etkinliği hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Topluluğu Başkan Yardımcısı ve Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi Buse Energin, “İhtiyaç Haritası platformu sayesinde Türkiye’nin farklı şehirlerindeki kitap taleplerini saptadık. Daha sonrasında 6 bin kitabı bir kargo firmasının sponsorluğunda okullarımızın kütüphanelerine ve minik öğrencilerimize ulaştırdık. Özellikle Kemalpaşa ilçesine büyük bir desteğimiz oldu. İzmir’in yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak, Van ve İstanbul’da belirlediğimiz okullara kitapların bir kısmını ulaştırdık” dedi. 

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