İzmir’e Binali Yıldırım okulu

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının gününü kutlayan Yahşi, “Kaleminiz keskin, yüreğiniz merhametli olsun” dedi. Yahşi, İzmir’deki görevinde 6 ayı tamamladığını belirterek, “FETÖ’nün başkenti olarak kabul edilen bir ilde görev yapmak zor. İnsan kaynakları olarak bir çalışma içinde olduk. FETÖ ile olan mücadele noktasında kılı kırk yararak bir çalışma içinde olduk, devam ediyoruz. Şu ana kadar FETÖ ile ilgili açığa aldığımız personel sayısı bin 365. Türkiye’de iller içinde en yüksek rakama sahip İzmir. Bine yakın ihracımız oldu. Görevden uzaklaştırılanlar 225’e yakın. Göreve iade ettiğimiz de 175 tane. Bu hain yapıya gönlünde yer olanlara çocuklarımızı emanet edemeyiz. Bu toprakların ihale ile alınmadığını, tepsi ile sunulmadığını biliyoruz. İstikameti Pensilvanya’ya dönmüş hiç bir öğretmenle çalışmak istemeyiz” diye konuştu.

181 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU KAZANDIRDIK

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturması kapsamında 181 özel öğretim kurumuna el koyduklarını, bunları da İzmir’in çocuklarının hizmetine kazandırdıklarını kaydetti. İzmir’de derslik sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yahşi, 27 okulun inşaatının devam ettiğini atardı. Yahşi, hayırseverlerin de katkı sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti: “Başta Sayın Başbakanımız kendi bütçesiyle kendi ismine dair İzmir’de bir okul yapacak. Yerini gittik gördük kendi evladıyla. Bir ilkokul olacak. Yaklaşık 20’ye yakın okulu hayırseverlerle birlikte İzmir’de harekete geçirmek hedefimiz. Ayrıca derslik dışında pansiyonlar, spor salonları, atölyeler...” Başbakan Yıldırım’ın yaptıracağı okulun 35 derslikli olacak. lMUAMMER BAŞKAN