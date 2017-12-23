‘İzmir’e gelen asla kaybetmez’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan tarafından ağırlanan konuk Büyükelçi, İzmir’e ilk kez geldiğini ve güzelliğinden çok etkilendiğini söyledi. Mülteciler konusunda Türkiye’nin oynadığı rolün de hükümet olarak kendilerini etkilediğini, Türkiye’nin bu konuda çok iyi bir örnek olduğunu söyleyen Paula Lelal da Silva, “Siz sadece mültecilere kapınızı açmadınız. Aynı zamanda onları topluma entegre ederek, istihdam edilmelerini, eğitim almalarını sağladınız. Terör konusunda karşı karşıya olduğunuz zorlukların farkındayız. Ülkenizin AB üyeliğini destekliyor, ekonomik ve ticari anlamda çok daha işbirliği yapmak istiyoruz” diye konuştu.

İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ise iki ülke arasında geçmişten gelen güzel bağların olduğunu ve Portkezliler ile Türklerin birbirine çok benzediğini belirterek, “Pek çok alanda işbirliği yapabiliriz. İzmir’e gelen kaybetmez. İzmir coğrafi konumu, sanayisi, ticareti, tarımı, üniversiteleriyle gelişmiş bir kent. Turizm açısından Portekizliler de kentimizin güzelliklerini öğrendi. Karşılıklı ilişkilerin önümüzdeki süreçte daha da güçleneceğini inanıyorum” dedi.