İzmir’e lezzet katacaklar

Gastronomide fark yaratan İzmir’de profesyonel aşçılar güç birliği yaptı. Beyaz önlüklü şefler İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği’ni (İZPAD) kurdu. İZPAD üyeleri tanışma toplantısında bir araya geldi. Onursal Başkanlığı’nı, mesleğe 50 yılını veren ve “Ustaların Ustası” olarak tanınan Hayrettin Meydan’ın yaptığı İZPAD Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Akşit, kısa süre önce kurulmalarına karşın büyük ilgi gördüklerini ve yüzün üzerinde üye ile yola çıktıklarını söyledi.

MUTFAĞIMIZ DOĞRU ŞEKİLDE TANITILACAK

Hilton Oteli Mutfak Şefi Akşit, “Gençlerimize mutfağımızı sevdirmek istiyoruz ama bu tek hedefimiz değil. Mutfak, dünyanın en iyi tanıtım aracıdır. Türkiye’yi ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın Ege’mizin, İzmir’imizin mutfağını yurtdışında doğru şekilde tanıtılması için çok özel projelerimiz var. Kısa süre içinde bunları da hayata geçireceğiz. Gördüğümüz ilgi mutfağın “Güç birliği” yaptığının kanıtı. Demek ki doğru yoldayız ve böyle bir güçbirliği bize gurur verdi. Ülke gastronomisine iz bırakacağımıza eminiz. Hedefimiz Türk mutfağını hak ettiği yere ulaştırmak. Bunu da lezzetimizle yapacağız ve eminiz ki İzmir de lezzetimize doyamayacak” dedi. İZPAD Yönetim Kurulu›nda Akşit ile birlikte Mövenpick Mutfak Şefi Murat Yıldız, Balçova Termal Otel Mutfak Şefi Günay Canbaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç.Dr. TurgayBucak, Bill’s Food & Drink Mutfak Şefi Erdoğan Atabay, Şef Murat İşletmecisi ve Şefi Murat Turbil, TAV Havalimanları Holding’in iştirakı BTA İzmir Mutfak Şefi Ali Gülçür, Soiree Restaurant Mutfak Şefi Fatih Taşkesen ÜN-As Ekmekçilik ve Unlu Mamulleri İşletmecisi Orhan Ünal yer aldı.