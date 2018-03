İzmir’in asansörleri kırmızı alarm veriyor

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmadan önce ve devamında yılda bir kere olmak üzere kontrollerinin yapılması gerekiyor. Asansörlerde kontroller sonrası renklerle etiketlendirme yapılıyor. Buna göre, Yeşil etiket; denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etiket. Mavi etiket; denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etiket. Sarı etiket; sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etiket. Kırmızı etiket ise, denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği, güvensiz asansörlere iliştirilen etiket.

HER AN KAZA OLUŞTURA BİLİR

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMO) İzmir Şubesi, İzmir’de gerçekleştirdiği asansör denetimleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kamu kurumlarının yanı sıra apartman ve site gibi sivil binaların da yer aldığı 29 bin 533 asansör, TMMOB İzmir Şubesi’nce incelendi. Periyodik muayene sonunda asansörlerin yüze 58’i can ve mal güvenliği açısından her an kaza oluşturabilecek ‘tehlike’ işareti olan ‘kırmızı etiket’le işaretlendi. Asansörlerin sadece yüzde 19’unda, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen ‘Yeşil etiket’le işaretlendi. Geriye kalan yüzde 23’ünde ise Mavi ve Sarı etiketli asansörler var. İzmir’de kırmızı etiketli asansörlerin fazla çıkmasına rağmen bunların iyileştirilmemesi büyük tehlikeye neden oluyor.

GEREKLİ OLOUĞU İÇİN KONTROL YAPILMALI

TMMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Selda Ünver, ‘’Her gün yaşantımızın her alanında ulaşımımızın bir kısmını sağlayan asansörlerin güvenli bir şekilde bizi gideceğimiz yere taşmasını isteriz. Asansörlerin bizleri güvenli taşıması da yapılacak olan kontrollerde asansörün güvenli çıkmasıyla olur. 2014 yılında Türkiye genelinde yapılan kontrolü yapılan asansör sayısı 51 bin 702 ve yeşil etiket sayısı 21 bin 897 iken, 2017 yılında 84 bin 582 asansör kontrol edilmiş ve yeşil etiket sayısı 35 bin 127 olmuştur. Asansör periyodik kontrolleri ile bakanlık verilerinden de anlaşılacağı gibi uygunsuz asansör sayısında azalma olmuş ve buna bağlı olarak asansörlerin daha güvenli olması açısından olumlu gelişme görülmüştür. İzmir’de son yıllarda kırmızı etiketli asansörde azalma olsa da bu yeterli değildir. Yüksek oranda hala kırmızı etiketli asansörler mevcut. Bunların bir an evvel gerekli tadilatının yapılması lazım. Zorunlu olduğu için değil, gerekli olduğu için periyodik kontrol yaptırılmalıdır. İlk önce kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor’’ dedi.

