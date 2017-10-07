İzmir’in en büyük ticari partneri Almanya

Almanya'nın yeni İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı ziyaret etti.

İzmir’de görev yapmış başkonsoloslarla yakın işbirliği içinde bulunduklarını ve hem İzmir hem de Almanya’ya yönelik önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yorgancılar, Baden Württemberg, Bavyera, Niederrhein, Niedersachsen eyaletleri ile heyet ziyaretlerini, Münih’teki Ludwig Maximilian Üniversitesi ziyaretinde heyette bulunan İYTE ve TOBB ETÜ yetkililerinin karşılıklı işbirliğini, Bremen Invest ile ‘Almanya’da İş Kurma ve Almanya Pazarına Girme’ seminerini, Almanya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü temsilcilerinin EBSO ziyaretini, geçtiğimiz ay sonunda İzmirli sanayicilerin Hannover’deki EMO Metal İşleme ve Makine Teknolojileri Fuarı’na katılımını örnek gösterdi.

DOĞRUDAN BAĞLANTILI

Ender Yorgancılar, Almanya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin önemini de gündeme getirirken, 2016 yılındaki 35 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını, Türkiye’nin 14 milyar dolarlık ihracatına karşılık 21 milyar dolarlık ithalat yapıldığını anlattı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Türkiye’deki yaklaşık 7 bin Alman sermayeli firmanın 585’i İzmir’de bulunuyor. İzmir ile Almanya arasındaki 2.2 milyar dolarlık ticaret hacminde ihracat ve ithalat rakamları 1.1 milyar dolar ile eşit seviyede gerçekleşiyor. İzmir’in en önemli ticaret partneri Almanya. Bunun başta gelen nedeni, İzmir’den Almanya’nın 12 kentine doğrudan uçak seferlerinin düzenlenmesidir” dedi. Ekonomik ilişkilerin sekteye uğramaması için işadamlarına ve konsoloslara önemli görevler düştüğünü belirten Ender Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Almanya ile köklü bir ticaret geçmişine sahibiz. Bu sayede İzmir ile Almanya arasındaki 2.2 milyar dolarlık ticaret hacmini daha da yukarı çekebiliriz. Oda olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız.” EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, sanayicilere vize konusundaki yardım ve işbirliği için de teşekkür etti.

YAKIN İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Almanya İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig, kurumlar arasındaki yakın işbirliğine kendi görev süresince de devam edileceğini söyledi. Alman halkının dünyada hiçbir halkla Türkler kadar yakın ve sıcak ilişki içinde olmadığını hatırlatan Lassig, bu nedenle Türkiye’nin Almanya açısından çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı. Dr. Rainer Lassig, “İzmir’de Başkonsolos olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben de Almanya ile İzmir arasındaki ticari gelişmelere odaklanmak istiyorum. Her konuda işbirliğine açığım ve iki ülke yararına çalışmaya devam edeceğim” dedi.