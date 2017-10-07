‘İzmir’in gençleri Kültür Merkezi’ne kavuşacak’

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bornova’da yapımı sürdürülen Kültür Merkezi’ni ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların son aşamaya gelen binayı inceleyen Hotar, kaba inşaatı tamamlanan ve ince işçilikleri kalan merkezin bölgeye büyük katkısının olacağını söyledi.

Prof. Dr. Nükhet Hotar; “Merkezin yapım aşamasında, binayı kullanacak olan ilgili kişi ve kurumlardan görüşler alındığını ve buna göre düzenlemeler yapıldığını da özellikle vurgulamak isterim dedi.

4 AYRI GİRİŞ OLACAK

Prof. Dr. Hotar, “Projenin İzmir açısından mazisi çok uzun. 1993 yılında projelendirilen ve yapımı düşünülen kültür merkezi AK Parti iktidarında hızlandırıldı. Ve büyük gayretlerle son aşamaya kadar getirildi. Kısa süre içinde bitirilerek hizmete açılacak. Merkezde çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, ofisler, kitap satış alanları ve sahneler yer alıyor. İzmir, donanımlı ve son teknoloji bir kültür merkezi kazanmış olacak. Bornova aynı zamanda öğrencilerimizin ve dolayısıyla gençlerimizin de yoğun yaşadığı bir yer. Üniversitelerin ve özel okulların sayısı diğer ilçelere göre fazla. Bu yüzden büyük bir ihtiyacı da karşılamış olacak. Gençlerimiz modern, çağdaş bir merkeze kavuşacaklar” dedi. Kültür Merkezi ve opera binası iki bodrum kat, ara kat, zemin kat ve artı iki kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor. Etrafı 60 santimetre yüksekliğinde bir süs havuzu ile çevrili. 38 bin 167 metrekarelik bir alana sahip. Bu alan içerisinde 900 kişilik büyük salon, 400 kişilik çok amaçlı salon ve 344 kişilik küçük salon bulunuyor. Merkezde iki katlı bir kafeterya ve onun altında iki bölümlük kitap satış alanı bulunuyor. 7 odalı bir misafirhane ve sahne alacak sanatçılar için 18 ayrı oda yer alıyor. Bunun dışında idari bölümler ve ofisler de mevcut. Merkezin tüm havalandırma ve ısıtma sistemleri, soğutma grupları son teknolojiyle donatılmış durumda. Merkezin 4 ayrı girişi bulunmakta ve 144 araçlık kapalı otoparka sahip bulunuyor.