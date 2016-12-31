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İzmir’in gözdesi Cafe Bozuk Plak

Gelişen çehresi ve yeni açılan mekânlarıyla son zamanların gözde semtlerinden biri haline gelen Buca’da Cafe Bozuk Plak tüm yaş grubundaki ziyaretçilerine ferah ve geniş bir mekânda hizmet sunuyor.

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Her şey oraya gelen misafirlerin rahatı için hazırlanmış. İçeri girer girmez sizi parıl parıl bir Murat 124 karşılıyor. Burada her şey o araba kadar retro ve özel olarak düşünülmüş. “Geçmişi bugünde yaşa, eskiyi yeniyle harmanla” şeklinde bir sloganı olan Bozuk Plak’ın dekorasyonu, menüsü, sizi maziye taşıyan o müziği,duvarlardaki ve raflardaki pikaplar ,radyolar, duvara çizilen resimler, kısacası her şey sizi geçmişe taşıyan güzel anılarla buluşturuyor. 

Bozuk Plak’ın geniş bir menüsü var ve aklınıza gelebilecek her yiyecek ile içeceğin speciali bulunuyor. Hiçbir şeyin mutfaktan donuk olarak servis edilmediği ender yerlerden biri burası, her şey taze ve günlük. “Yemeğin ardından bu günü bir tatlı ile taçlandıralım ve farklı bir şeyler içelim” dediğinizde ise klasiklere alternatif olarak 3. Nesil kahveleri ise mutlaka denemelisiniz. 

 

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