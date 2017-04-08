İzmir'in Marmaray'ını ihaleye çıkartıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, “Çiğli’den Narlıdere’ye artık 6 dakikada geçecek herkes. İzmir’e çok yakışacak, çok güzel olacak, ama İzmir’den 16 Nisan’da İzmir’in evladına Binali Yıldırım’a sahip çıkmasını bekliyorum. İzmir eminim ki geleceğine sahip çıkacak ve gereken desteği bu sefer 16 Nisan da cömertçe verecek. İzmir hep demokrasiden yana olan bir şehirdir, İzmir değişimden yana olan bir şehirdir” diyerek kent sakinlerinden destek istedi.

Menemen’de 76 kilometrelik 1.5 milyar liraya mal olacak Menemen-Çandarlı otoyolunun ve Karabağlar’da 500 milyon TL’lik kentsel dönüşüm projesinin temelini atan Başbakan Yıldırım, “İzmir için helali hoş olsun. Güzel İzmir her şeyin en iyisine layık. Biz her zaman siyaseti millete hizmet olarak gördük. Dedik ki, eğer siyaset millete hizmet için bir işe yarıyorsa biz onda varız, hizmet olmayan siyaset varsın olmasın dedik. O gün bugün İzmir’e ne söz verdiysek yapa yapa geliyoruz” dedi.

ALSANCAK STADI’NIN İHALESİ 28 NİSAN’DA

Geçen 15 yılda İzmir’e 42 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Binali Yıldırım, “Bir günde İzmir’e kazandırdığımız eserlerin toplam tutarı 3.5 milyarı geçiyor, helalı hoş olsun, İzmir için ne yapılırsa yeridir. Çünkü İzmir yıllardır maalesef yerel hizmetlerden hak ettiği payı alamıyor. İzmir’e dedik ki, 3 tane stadyum yapacağız. Karşıyaka, Göztepe, Alsancak. Ne dediler, ‘olmaz, yapamazsınız, yaptırmayız.’ Ve ne yaptılar, işi mahkemeye taşıdırlar. Karşıyaka ve Göztepe’yi mahkemeye verdiler. ‘Alsancak’ı da AVM yapacaklar bunlar, stat filan yapmayacak, İzmirlileri kandırıyorlar’ dediler. Yalan söylüyorlar. Biz söz verdik mi yaparız. Yapamayacağımızın sözünü vermeyiz. Alsancak Stadı’nın ihalesi 28 Nisan’da yapılıyor. Asırlık Altay kulübümüz her şeyin en iyisine layık. Büyük eserlere sürekli engel çıkaran, sürekli bu engellerle İzmir’in projelerini geciktirenleri değerli İzmirli hemşerilerime şikayet ediyorum” şeklinde konuştu.